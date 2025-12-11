Поширені звички для здоров'я, які варто припинити: експерти пояснили шкідливість

Надмірна фіксація на даних з фітнес-трекерів (калорії, кроки) може збільшити тривожність та змусити ігнорувати сигнали власного тіла, що є протилежним цілі здоров’я

У епоху соцмереж, де «експертом» може стати кожен, інформація про «здорові звички» ллється невпинним потоком. Однак, як зазначають дієтологи, лікарі та терапевти, багато популярних порад, які поширюються в мережі, насправді можуть призвести до дисбалансу, тривожності та навіть проблем зі здоров’ям. Про це пише «Главком» із посиланням на huffpost.com.

Ось декілька порад, які, на думку опитаних експертів, є «нездоровими звичками»:

«Їсти лише, коли відчуваєш голод». Дієтолог Ніккі Фата застерігає: голод залежить від настрою, ліків та тривоги. Спроби харчуватися виключно за цим принципом часто призводять до недоїдання, нерегулярного харчування ввечері, низького рівня енергії та проблем із травленням. Рекомендовано їсти регулярно, кожні дві-три години.

«Їсти білкову версію всього». Хоча білок важливий, надмірне його споживання та одержимість ним не є ознакою здоров’я. Експерти нагадують про необхідність балансу всіх макронутрієнтів: вуглеводів, жирів, клітковини та білка.

«Програми очищення, які виводять «токсини» або «перезавантажують метаболізм». Лікар Карл Пейдж пояснює, що печінка, нирки та кишківник працюють безперервно. Сокові або трав’яні очищення можуть спричинити стрибки цукру, виснаження електролітів та стрес для печінки. Справжнє здоров’я – це гідратація, достатня кількість клітковини, сон та фізична активність.

Надмірне споживання клітковини. Занадто велика кількість клітковини може спричинити здуття, судоми, гази та нерегулярне випорожнення (як діарею, так і закреп). Важливо знайти достатню, а не максимальну кількість для свого організму.

Пробіотичні напої як альтернатива справжній їжі. Хоча ці напої корисні, дієтолог Амбразія Саблетт радить отримувати пробіотики з ферментованих продуктів (йогурт, молочні продукти) та пребіотики з клітковиновмісної їжі (вівсянка, боби, горіхи).

Без вихідних у тренуваннях. Цей девіз перетворює необхідний для росту м’язів та відновлення відпочинок на щось погане. Ліцензований консультант Мелоді Сіммонс наголошує, що перенапруження веде до травм, які вимагатимуть ще довшого відпочинку.

Завжди відстежувати свою фізичну форму та здоров’я. Надмірна фіксація на даних з фітнес-трекерів (калорії, кроки) може збільшити тривожність та змусити ігнорувати сигнали власного тіла, що є протилежним цілі здоров’я. Лікар Майкл Сварцон радить зосередитися на збалансованому харчуванні, сні та слуханні свого тіла.

Надмірне вживання добавок. Прийом багатьох добавок одночасно, особливо за порадою інфлюенсерів, може призвести до токсичності та взаємодії з ліками. Рекомендовано отримувати поживні речовини з їжі та консультуватися з лікарем.

Надмірна патологізація себе. Терапевтка Амелія Келлі вважає, що культура самовдосконалення зайшла занадто далеко. Постійний критичний аналіз кожної думки створює відчуття, ніби з нами «щось не так». Здорове альтернатива – це самоспівчуття, сповільнення та прийняття того, що «ми вже робимо достатньо».

Звернення до ШІ замість терапевта. Хоча ШІ корисний, він не є заміною ліцензованого фахівця. Соціальний працівник Метью Соліт зазначає, що чат-боти можуть надавати невірну інформацію та навіть сприяти кризовим ситуаціям. ШІ варто використовувати лише як інструмент, що доповнює справжню терапію.

