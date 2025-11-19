Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київська кільцева електричка скасувала кілька рейсів: перелік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київська кільцева електричка скасувала кілька рейсів: перелік
Електрички тимчасово не курсуватимуть між станціями Святошин – Почайна – Святошин
фото: kyivcityexpress.uz.gov.ua

22 листопада скасовано шість рейсів і один рейс скасовано 23 листопада

У столиці на два дні, 22 та 23 листопада, скасували деякі рейси Kyiv City Express. Електрички тимчасово не курсуватимуть між станціями Святошин – Почайна – Святошин. Про це повідомляє пресслужба Kyiv City Express, інформує «Главком».

22 листопада не буде таких рейсів:

Святошин – Почайна

  • А18 – відправлення зі Святошина о 18:39 та прибуття о 19:02
  • А20 – відправлення зі Святошина о 19:39 та прибуття 20:02
  • А22 – відправлення зі Святошина о 20:39 та прибуття о 21:02.

Почайна – Святошин

  • Б24 – відправлення з Почайни о 19:57 та прибуття о 20:20
  • Б25 – відправлення з Почайни о 20:57 та прибуття о 21:20
  • ⁠Б25 – відправлення з Почайни о 21:57 та прибуття 22:20.

23 листопада скасований один рейс:

Почайна – Святошин

  • Б04 – відправлення з Почайни о 5:57 та прибуття о 6:20.

Перевірити розклад попередніх або наступних рейсів заздалегідь можна на сайті. 

Нагадаємо, до 13 грудня між станціями «Почайна» – «Райдужний» руху поїздів не буде. Ремонт мосту продовжується. Повідомляється, що рейси Kyiv City Express в годину пік з періодичністю кожні 30 хвилин будуть курсувати тільки на півкільці між станціями Святошин – Вокзальна – Дарниця (в обидві сторони).

Читайте також:

Теги: Київ громадський транспорт Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День залізничника – професійне свято працівників залізничного транспорту, яке має давню історію
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:15
Ірина Хоменко показала наслідки ворожої атаки у багатоповерхівці, в якій живе з родиною
У будинок відомої телеведучої влучив ворожий «шахед». Загинули двоє сусідів
22 жовтня, 15:55
У столиці людина потрапила під потяг на станції «Дніпро», рух поїздів обмежено
У столиці людина потрапила під потяг на станції «Дніпро», рух поїздів обмежено
25 жовтня, 11:37
Представники клініки мали офіційно передати дитину, у якої немає батьків, під опіку держави, однак не зробили цього
У Києві поліція завадила торгівлі дитиною: приватна клініка хотіла віддати немовля іноземцям
24 жовтня, 16:36
Пасажирські вагони під загрозою: КВБЗ про бюджет-2026
Держбюджет-2026 оминув пасажирські вагони: які можуть бути наслідки
29 жовтня, 12:04
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
Де у Києві купити продуктові товари 8-9 листопада: адреси ярмарків
7 листопада, 07:02
Поліцейські вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки, встановлюються усі обставини події
Поліція Києва вилучила безпілотник, який чоловік перевозив на даху автомобіля
5 листопада, 11:39
Унаслідок нічного обстрілу Києва пошкоджено близько 30 житлових будинків
Нічна атака на Київ: поліція показала фото наслідків
14 листопада, 09:15
Встановлюють ялинку за кошти спонсорів і меценатів, а не з міського бюджету
Головна ялинка України на Софійській площі цього року буде особливою
15 листопада, 17:50

Новини

Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру
Фіктивний ремонт на 2,1 млн грн: експроректор столичного університету отримав підозру
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
Київ впроваджує унікальну систему розподіленої електрогенерації: подібного немає ніде в світі
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 22-23 листопада
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Зоопарк повідомив про стан оленя, який постраждав під час обстрілу Києва
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено
Графіки відключень світла у Києві 21 листопада оновлено

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua