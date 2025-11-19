Київська кільцева електричка скасувала кілька рейсів: перелік

22 листопада скасовано шість рейсів і один рейс скасовано 23 листопада

У столиці на два дні, 22 та 23 листопада, скасували деякі рейси Kyiv City Express. Електрички тимчасово не курсуватимуть між станціями Святошин – Почайна – Святошин. Про це повідомляє пресслужба Kyiv City Express, інформує «Главком».

22 листопада не буде таких рейсів:

Святошин – Почайна

А18 – відправлення зі Святошина о 18:39 та прибуття о 19:02

А20 – відправлення зі Святошина о 19:39 та прибуття 20:02

А22 – відправлення зі Святошина о 20:39 та прибуття о 21:02.

Почайна – Святошин

Б24 – відправлення з Почайни о 19:57 та прибуття о 20:20

Б25 – відправлення з Почайни о 20:57 та прибуття о 21:20

⁠Б25 – відправлення з Почайни о 21:57 та прибуття 22:20.

23 листопада скасований один рейс:

Почайна – Святошин

Б04 – відправлення з Почайни о 5:57 та прибуття о 6:20.

Перевірити розклад попередніх або наступних рейсів заздалегідь можна на сайті.

Нагадаємо, до 13 грудня між станціями «Почайна» – «Райдужний» руху поїздів не буде. Ремонт мосту продовжується. Повідомляється, що рейси Kyiv City Express в годину пік з періодичністю кожні 30 хвилин будуть курсувати тільки на півкільці між станціями Святошин – Вокзальна – Дарниця (в обидві сторони).