У Броварах виникли пожежі та пошкоджені будинки через російський обстріл (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Броварах виникли пожежі та пошкоджені будинки через російський обстріл (відео)
У Броварах спалахнула пожежа після атаки РФ
фото: моніторингові канали

Рятувальники та всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки

Цієї ночі під ударом російських окупантів перебувають Київ та область. На Київщині фіксуються перші наслідки ворожого обстрілу, пише «Главком».

Внаслідок ворожої атаки в Броварах були зафіксовані пошкодження багатоповерхового житлового будинку на рівні між 8 та 9 поверхами, повідомив мер міста Ігор Сапожко.

За інформацією місцевої влади, одна літня жінка отримала незначні ушкодження, однак її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Пошкодження також зазнав приватний сектор, де сталися падіння уламків. Водночас пожежі в приватному секторі були незначними і швидко ліквідовані.

Також повідомляється про загорання кількох гаражів у місті. Наразі інформації про інших постраждалих немає. Рятувальники та всі відповідні служби перебувають на місці події і працюють над ліквідацією наслідків атаки. 

Всі служби на місці і надають необхідну допомогу постраждалим.

У Києві наразі відомо про шістьох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Трьох із них, зокрема 13-річну дитину, медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.

Читайте також:

Теги: Бровари Київщина обстріл пожежа

