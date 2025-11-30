Рятувальники відзвітували про наслідки атаки на Вишгород (фото, відео)

На місці працюють понад 90 рятувальників та 18 одиниць техніки

У ніч на 30 листопада ворог завдав удару по місту Вишгород Київської області. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа у багатоповерховому житловому будинку та пошкоджено промислові об’єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

фото: ДСНС

За оновленими даними ДСНС, одна людина загинула, ще щонайменше шестеро осіб отримали поранення. Вогонь охопив квартири з першого по шостий поверх дев’ятиповерхівки. З будинку евакуйовано 146 мешканців.

фото: ДСНС

Також зафіксовано загоряння і руйнування приватних будинків, пошкоджено припарковані авто. Триває гасіння пожежі на одному з промислових підприємств міста.

фото: ДСНС

У Вишгороді розгорнуто пункт незламності та створено оперативний штаб із ліквідації наслідків атаки.

фото: ДСНС

Постраждалим надається психологічна допомога – на місці працюють фахівці ДСНС і представники Червоного Хреста України.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада російські окупанти атакували Київ та область ракетами та дронами. Внаслідок масованої атаки росіян на Київщину пошкоджено 15 багатоповерхівок, 72 приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури, гаражні бокси, виробництва, торгові центри, будівля «Нової пошти», дитячий садок, 35 автомобілів.

В області загинула одна жінки, у Києві відомо про двох загиблих.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку, яку Росія здійснила сьогодні на Київ та область. За його словами, ворог випустив близько 36 ракет та майже 600 ударних безпілотників проти цивільних об'єктів та енергетичної інфраструктури.

Варто зазначити, українська столиця пережила одну з найжорстокіших і наймасштабніших повітряних атак з боку Росії за останні місяці. Ворог застосував цілий арсенал засобів ураження – від гіперзвукових ракет «Кинджал» та балістики до крилатих ракет і близько 300 ударних дронів. Внаслідок цього удару та падіння уламків у Дарницькому районі Києва зафіксовано руйнування та, на жаль, загибель людини.