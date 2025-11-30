Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рятувальники відзвітували про наслідки атаки на Вишгород (фото, відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Рятувальники відзвітували про наслідки атаки на Вишгород (фото, відео)
У Вишгороді зайнялась пожежа після атаки РФ
фото: ДСНС

На місці працюють понад 90 рятувальників та 18 одиниць техніки

У ніч на 30 листопада ворог завдав удару по місту Вишгород Київської області. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа у багатоповерховому житловому будинку та пошкоджено промислові об’єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники відзвітували про наслідки атаки на Вишгород (фото, відео) фото 1
фото: ДСНС

За оновленими даними ДСНС, одна людина загинула, ще щонайменше шестеро осіб отримали поранення. Вогонь охопив квартири з першого по шостий поверх дев’ятиповерхівки. З будинку евакуйовано 146 мешканців.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

На місці працюють понад 90 рятувальників та 18 одиниць техніки.

Рятувальники відзвітували про наслідки атаки на Вишгород (фото, відео) фото 2
фото: ДСНС

Також зафіксовано загоряння і руйнування приватних будинків, пошкоджено припарковані авто. Триває гасіння пожежі на одному з промислових підприємств міста.

Рятувальники відзвітували про наслідки атаки на Вишгород (фото, відео) фото 3
фото: ДСНС

У Вишгороді розгорнуто пункт незламності та створено оперативний штаб із ліквідації наслідків атаки.

Рятувальники відзвітували про наслідки атаки на Вишгород (фото, відео) фото 4
фото: ДСНС

Постраждалим надається психологічна допомога – на місці працюють фахівці ДСНС і представники Червоного Хреста України.

Як повідомлялось, російські терористи цієї ночі атакували Вишгорода на Київщині ударними дронами. Ворожі безпілотники вдарили по житловій забудові та місцевому ринку.

За повідомленням КОВА, у Вишгороді внаслідок атаки вирує пожежа у багатоповерхівки. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Також зруйновано приватний будинок, виникла пожежа на території підприємства.

Місцеві канали пишуть, що пошкоджено ринок «Набережний».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

На місцях влучань працюють екстрені служби. Наслідки атаки та масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада російські окупанти атакували Київ та область ракетами та дронами. Внаслідок масованої атаки росіян на Київщину пошкоджено 15 багатоповерхівок, 72 приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури, гаражні бокси, виробництва, торгові центри, будівля «Нової пошти», дитячий садок, 35 автомобілів.

В області загинула одна жінки, у Києві відомо про двох загиблих.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку, яку Росія здійснила сьогодні на Київ та область. За його словами, ворог випустив близько 36 ракет та майже 600 ударних безпілотників проти цивільних об'єктів та енергетичної інфраструктури.

Варто зазначити, українська столиця пережила одну з найжорстокіших і наймасштабніших повітряних атак з боку Росії за останні місяці. Ворог застосував цілий арсенал засобів ураження – від гіперзвукових ракет «Кинджал» та балістики до крилатих ракет і близько 300 ударних дронів. Внаслідок цього удару та падіння уламків у Дарницькому районі Києва зафіксовано руйнування та, на жаль, загибель людини. 

Читайте також:

Теги: Київщина обстріл пожежа рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комбінований обстріл Києва: є поранені, пошкодження та пожежі
Комбінований обстріл Києва: є поранені, пошкодження та пожежі
Вчора, 02:49
Фахівці «Київтеплоенерго» працювали цілодобово, щоб відновити опалення для киян
Усі будинки Києва, що залишалися без опалення через обстріли, знову отримали тепло
27 листопада, 00:49
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 25 листопада 2025 року
24 листопада, 20:52
Рятувальники шукають людей під завалами пошкодженої багатоповерхівки в Тернополі
Хор «Гомін» передає 1 млн грн постраждалим від удару по Тернополю
20 листопада, 06:37
Дрони атакували Дніпро
Окупанти атакували дронами Дніпро: виникла пожежа
19 листопада, 23:45
Окупанти запустили по Україні більш ніж 470 ударних дронів та 48 ракет
У Тернополі внаслідок атаки РФ загинуло щонайменше девʼять людей – Зеленський
19 листопада, 09:36
Пожежа сталася у дитсадку на проспекті Науки  
У Голосіївському районі сталася пожежа у приватному дитсадку (фото)
13 листопада, 10:43
Росіяни бʼють великою кількість ракет і дронів по всій інфраструктурі
Ситуація в енергетиці. Що треба терміново робити?
8 листопада, 22:20
Енергетики повернули світло мешканцям Миколаївщини
Атака на Миколаївщину: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
3 листопада, 08:32

Новини

Рятувальники відзвітували про наслідки атаки на Вишгород (фото, відео)
Рятувальники відзвітували про наслідки атаки на Вишгород (фото, відео)
Росіяни вбили у Вишгороді одну людину, ще 11 – постраждали
Росіяни вбили у Вишгороді одну людину, ще 11 – постраждали
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вишгород. Перші кадри з наслідками та подробиці від влади
Вишгород. Перші кадри з наслідками та подробиці від влади
Російський дрон атакував багатоповерхівку у Вишгороді (відео)
Російський дрон атакував багатоповерхівку у Вишгороді (відео)
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua