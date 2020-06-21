Команда Порошенка вимагає від влади застрахувати всіх медиків від коронавірусу



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«Опозиція не може підмінити владу, яка зобов’язана подбати про медиків, котрі, ризикуючи своїми життями, рятують інших» - Порошенко Фото Європейської Солідарності

Команда п’ятого Президента визначила підтримку і захист лікарів своїм головним пріоритетом від початку пандемії

Партія «Європейська Солідарність» вимагає від влади забезпечити страхування усіх без винятку медичних працівників від захворювання на коронавірус. Таку заяву зробив лідер партії, п’ятий Президент України Петро Порошенко, інформує прес-служба партії.

«Зараз, у нелегкі для усього світу часи, українські медики вкотре показують нам приклад високого професіоналізму і самопожертви. Як воїни на фронті, вони – на передовій боротьби за здоров’я і життя. Під час пандемії вони рятують не лише нас – медики рятують Україну. Ось чому ми вимагаємо від влади застрахувати усіх медичних працівників на випадок захворювання на Covid-19», – зазначає Порошенко.

За інформацією прес-служби, від початку пандемії коронавірусу команда Порошенка визначила підтримку і захист лікарів своїм головним пріоритетом.

«У першу чергу Фонд Порошенка, компанія «Рошен», волонтери і партійці взялися забезпечити медпрацівників засобами захисту та медобладнанням», – йдеться у повідомленні.

«130 тисяч захисних костюмів найвищої якості, десятки тисяч високоточних ІФА-тестів швейцарської кампанії Roche, майже пів сотні апаратів ШВЛ, три тисячі пульсоксиметрів, захисні окуляри та інше медичне обладнання – ось внесок нашої команди і в боротьбі з коронавірусом, і в підтримку лікарів», – наголошує Петро Порошенко.

Загальна сума благодійної допомоги вже сягнула 100 мільйонів гривень.

Захисні костюми від Порошенка отримали понад 100 медичних закладів. Ще на початку квітня були доставлені з Китаю перші партії костюмів, які оперативно передали в осередки спалаху коронавірусу – зокрема, у Чернівці, в Монастириську лікарню на Тернопільщині, у столичні лікарні, а також в Івано-Франківську, Київську, Одеську, Львівську, Рівненську області.

«Але опозиція не може підмінити владу, яка зобов’язана подбати про медиків, котрі, ризикуючи своїми життями, рятують інших», — наголошує лідер «Європейської Солідарності».

Нагадаємо, в Україні відзначають День медичного працівника.

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