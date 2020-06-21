Азербайджан продовжує карантин і вводить систему СМС-дозволів



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Таке рішення прийнято з метою не допустити поширення коронавірусу Covid-19

Влада Азербайджану також вирішила продовжити обмеження на в’їзд і виїзд в країну до 1 серпня

На тлі погіршення ситуації з коронавірусною інфекцією влада Азербайджану прийняла рішення продовжити спеціальний карантинний режим до 1 серпня 2020 року.

Про це заявила прессекретарка МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва.

Окрім того, в Баку, Гянджі, Сумгаїті, Ленкорані, Євлаху, Масаллі, Джалілабаді і Апшеронському районі з 00:00 21 червня до 6:00 5 липня запроваджується жорсткий карантинний режим, підкреслила вона.

«У цей 14-денний термін населення цих міст зможе лишати свої помешкання тільки на основі СМС-дозволів і спеціальних дозволів», – зазначила вона.

Абдуллаєва додала, що протягом цього двотижневого терміну в згаданих містах буде заборонена діяльність торгових центрів, об’єкти громадського харчування зможуть працювати тільки на винесення, призупиняється діяльність салонів краси, перукарень, музеїв.

Також вона додала, що в цей період метро працюватиме без обмежень, будуть відкриті парки і бульвари.

Абдуллаєва наголосила, що особам старше 65 років рекомендується не виходити на вулицю в цей період.

Влада Азербайджану також вирішила продовжити обмеження на в’їзд і виїзд в країну до 1 серпня, повідомила прессекретарка МЗС країни.

Термін поточної заборони закінчувався 1 липня.

Таке рішення прийнято з метою не допустити поширення коронавірусу COVID-19.

Абдуллаєва додала, що роботи з повернення громадян Азербайджану на батьківщину будуть продовжені.

«Вчора і сьогодні були повернуті азербайджанські громадяни, що перебували в Туреччині. Вони пройшли тести на коронавірус. Дана практика буде продовжена до 1 серпня», – сказала прес-секретар МЗС.

Нагадаємо, жителі Баку, а також кількох інших великих азербайджанських міст проведуть вихідні вдома в умовах повної ізоляції.

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Джерело: Інтерфакс-Україна