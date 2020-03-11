У двох іноземців, які прибули в Україну на теплоході, виявили підвищену температуру



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Прикордонники зафіксували два випадки підвищеної температури у двох іноземців Фото з відкритих джерел

Двоє іноземців з підвищеною температурою залишаються на борту судна

Минулої доби, 10 березня, прикордонники перевірили температуру у 109 084 осіб. Зафіксовано два випадки підвищеної температури у двох іноземців – членів суднокоманди теплохода, який прибув в Україну для завантаження.

Лікарі продовжують спостереження за вказаними особами, які залишаються на борту судна, – повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Загалом, від 25 лютого цього року, перевірено вже понад 1,5 млн громадян. В результаті, виявлено 34 особи з підвищеною температурою, 10 з них ізольовано. Наразі лише у однієї особи підтверджено коронавірус Covid-19», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники проводять температурний скринінг для запобігання розповсюдженню на територію України коронавірусу Covid-19.

Нагадаємо, з 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

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