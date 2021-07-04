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    МОЗ радить, як упоратися зі стресом після футбольного матчу

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    Напруга серед уболівальників зростає з кожним наближенням м&rsquo;яча до воріт - МОЗ радить, як упоратися зі стресом після футбольного матчу
    Напруга серед уболівальників зростає з кожним наближенням м’яча до воріт
    Фото: з відкритих джерел

    Під час активного вболівання, як свідчать дослідження, зростає виділення гормону кортизолу

    Збірна України уперше грала в чвертьфіналі Чемпіонату Європи з футболу. Це змушує фанатів переживати гордість, а ще – сильний стрес, адже під час активного вболівання, як свідчать дослідження, зростає виділення гормону кортизолу. Про це ідеться у дописі Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

    «Але це видно по вболівальниках і без наукових втручань: напруга зростає з кожним наближенням м’яча до воріт. На столі були різні снеки й закуска, у руках алкогольний або безалкогольний напій. Вам хотілось чимось зайнятися, аби знизити рівень стресу. Ще одне дослідження показує, що коли команда, за яку вболіває людина, програє, вона може їсти на 16% більше шкідливої їжі та зокрема насичених жирів, ніж зазвичай. Хоча коли виграє, ця цифра зменшується у протилежний бік – на 9% менше звичайного споживання насичених жирів.

    Хоча кортизол – важливий гормон, який допомагає справлятися із стресовими ситуаціями у повсякденному житті, його надмірна кількість шкідлива для організму. З часом це може призводити до пригнічення імунної системи, збільшення маси тіла, підвищення артеріального тиску та зростання ризику появи серцево-судинних захворювань. Останнім часом серед футбольних вболівальників почастішали серцеві напади. Ваш організм пережив два тайми надзвичайного стресу – зараз він виснажений», – ідеться у дописі.

    У МОЗ також порадили, як допомогти організму відновитися після спостереження за спортивними баталіями:

    • підіть на прогулянку із собакою;
    • зустріньтеся із друзями;
    • оберіть тихий вечір із серіалом;
    • приберіть у квартирі;
    • приготуйте корисну та смачну вечерю;
    • займіться спортом.

    «Оберіть те заняття, яке приносить вам задоволення і допомагає впоратися зі стресом», – радять у МОЗ.

    Нагадаємо, напередодні збірна України залишила чемпіонат Європи. В матчі 1/4 фіналу наша команда поступилася Англії з рахунком 0:4.

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    Теги: чемпіонат Європи Збірна України Facebook
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    МОЗ радить, як упоратися зі стресом після футбольного матчу