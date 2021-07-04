МОЗ радить, як упоратися зі стресом після футбольного матчу

Під час активного вболівання, як свідчать дослідження, зростає виділення гормону кортизолу

Збірна України уперше грала в чвертьфіналі Чемпіонату Європи з футболу. Це змушує фанатів переживати гордість, а ще – сильний стрес, адже під час активного вболівання, як свідчать дослідження, зростає виділення гормону кортизолу. Про це ідеться у дописі Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

«Але це видно по вболівальниках і без наукових втручань: напруга зростає з кожним наближенням м’яча до воріт. На столі були різні снеки й закуска, у руках алкогольний або безалкогольний напій. Вам хотілось чимось зайнятися, аби знизити рівень стресу. Ще одне дослідження показує, що коли команда, за яку вболіває людина, програє, вона може їсти на 16% більше шкідливої їжі та зокрема насичених жирів, ніж зазвичай. Хоча коли виграє, ця цифра зменшується у протилежний бік – на 9% менше звичайного споживання насичених жирів.

Хоча кортизол – важливий гормон, який допомагає справлятися із стресовими ситуаціями у повсякденному житті, його надмірна кількість шкідлива для організму. З часом це може призводити до пригнічення імунної системи, збільшення маси тіла, підвищення артеріального тиску та зростання ризику появи серцево-судинних захворювань. Останнім часом серед футбольних вболівальників почастішали серцеві напади. Ваш організм пережив два тайми надзвичайного стресу – зараз він виснажений», – ідеться у дописі.

У МОЗ також порадили, як допомогти організму відновитися після спостереження за спортивними баталіями:

підіть на прогулянку із собакою;

зустріньтеся із друзями;

оберіть тихий вечір із серіалом;

приберіть у квартирі;

приготуйте корисну та смачну вечерю;

займіться спортом.

«Оберіть те заняття, яке приносить вам задоволення і допомагає впоратися зі стресом», – радять у МОЗ.

Нагадаємо, напередодні збірна України залишила чемпіонат Європи. В матчі 1/4 фіналу наша команда поступилася Англії з рахунком 0:4.