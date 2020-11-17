Грип наступає: у Києві за тиждень понад 12 тис. хворих

За минулий тиждень у Києві на грип і ГРВІ захворіли 7749 дорослих

У столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 9,6% порівняно з попереднім тижнем

У Києві за минулий тиждень, з 9 по 15 листопада, зареєстровано 12375 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 44,3%. Наразі показник захворюваності становить 417.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 9,6% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло – 4626 (зростання на 5,6%), дорослих – 7749 (зростання на 12,2%).

У структурі захворюваності діти становлять 37,4%, а на попередньому тижні – 38,8%. Серед школярів захворюваність зросла на 9,1% – зареєстровано 2 319 випадків.

До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 31 особу, із них 26 – дітей.

Нагадаємо, за тиждень з 2 по 8 листопада у Києві було зареєстровано 11286 хворих на грип та ГРВІ.

Столичний лікар-інфекціоніст Євген Дубровський пояснив, чим відрізняються симптоми та лікування грипу і коронавірусу.

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Як повідомлялося, за минулу добу, 16 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1143 людей. Це на 264 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 15 листопада було 879 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 52642 випадки захворювання на Covid-19.