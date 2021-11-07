Україна отримала майже три мільйони доз вакцини Moderna (фото)

Moderna – це четверта вакцина, яка доступна в Україні для щеплення від Covid-19

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 7 листопада доставив в Україну 2 930 300 доз мРНК-вакцини від Covid-19 виробництва компанії Moderna. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Україна отримує вакцини безкоштовно у межах COVAX – ініціативи солідарності міжнародної спільноти, щоб сприяти доступу до ефективних і безпечних вакцин від Covid-19 для всіх країн.

«Наразі 11 млн українців отримали принаймні одну дозу вакцини від Covid-19. Сьогодні вакцинація – це у першу чергу відповідальність кожного перед собою та оточуючими. Держава зробила все для того, щоб українці мали можливість вакцинуватися та навіть обирати вакцини. Moderna – це четверта вакцина, яка доступна в Україні для щеплення від Covid-19. Дякую міжнародним партнерам за системну підтримку та спільне прагнення перемогти пандемію», – сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Загалом у рамках COVAX, разом із цією поставкою, ЮНІСЕФ доставив 7 415 810 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac).

У МОЗ нагадали, що Moderna (mRNA-1273) – це мРНК-вакцина, розроблена американською фармацевтичною компанією. За даними дослідження, проведеного в Катарі з 23 березня по 7 вересня 2021 року та опублікованого в авторитетному науковому журналі «Nature», Moderna (mRNA-1273) показала ефективність у запобіганні інфікуванню штамом «Дельта» у 73,1%. Ефективність вакцини у запобіганні важкому перебігу та смерті для штаму “Дельта” становить 96,1%.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих від COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.

До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.