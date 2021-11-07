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    Україна отримала майже три мільйони доз вакцини Moderna (фото)

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    Україна отримує вакцини безкоштовно у межах COVAX - Україна отримала майже три мільйони доз вакцини Moderna (фото)
    Україна отримує вакцини безкоштовно у межах COVAX
    фото: Міністерство охорони здоров’я України/Facebook

    Moderna – це четверта вакцина, яка доступна в Україні для щеплення від Covid-19

    Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) 7 листопада доставив в Україну 2 930 300 доз мРНК-вакцини від Covid-19 виробництва компанії Moderna. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

    Україна отримує вакцини безкоштовно у межах COVAX – ініціативи солідарності міжнародної спільноти, щоб сприяти доступу до ефективних і безпечних вакцин від Covid-19 для всіх країн.

    «Наразі 11 млн українців отримали принаймні одну дозу вакцини від Covid-19. Сьогодні вакцинація – це у першу чергу відповідальність кожного перед собою та оточуючими. Держава зробила все для того, щоб українці мали можливість вакцинуватися та навіть обирати вакцини. Moderna – це четверта вакцина, яка доступна в Україні для щеплення від Covid-19. Дякую міжнародним партнерам за системну підтримку та спільне прагнення перемогти пандемію», – сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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    Україна отримала майже три мільйони доз вакцини Moderna (фото)
    Україна отримала майже три мільйони доз вакцини Moderna (фото)
    Україна отримала майже три мільйони доз вакцини Moderna (фото)
    Україна отримала майже три мільйони доз вакцини Moderna (фото)
    Україна отримала майже три мільйони доз вакцини Moderna (фото)
    Україна отримала майже три мільйони доз вакцини Moderna (фото)
    фото: Міністерство охорони здоров’я України/Facebook

    Загалом у рамках COVAX, разом із цією поставкою, ЮНІСЕФ доставив 7 415 810 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac).

    У МОЗ нагадали, що Moderna (mRNA-1273) – це мРНК-вакцина, розроблена американською фармацевтичною компанією. За даними дослідження, проведеного в Катарі з 23 березня по 7 вересня 2021 року та опублікованого в авторитетному науковому журналі «Nature», Moderna (mRNA-1273) показала ефективність у запобіганні інфікуванню штамом «Дельта» у 73,1%. Ефективність вакцини у запобіганні важкому перебігу та смерті для штаму “Дельта” становить 96,1%.

    Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих від COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

    Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

    Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

    Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

    Теги: США міністр ООН українці держава Україна хвороби щеплення вакцинація населення Віктор Ляшко
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    Україна отримала майже три мільйони доз вакцини Moderna (фото)