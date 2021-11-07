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    «Сумно від людської дурості»: медик розповів про ситуацію в ковід-лікарнях

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    Кисневі магістралі та інша інфраструктура залишилися в медзакладах від попередньої хвилі епідемії - «Сумно від людської дурості»: медик розповів про ситуацію в ковід-лікарнях

    Кисневі магістралі та інша інфраструктура залишилися в медзакладах від попередньої хвилі епідемії

    Фото з відкритих джерел

    Новий штам коронавірусу є більш агресивним – пацієнти швидше стають киснезалежними

    Новий штам коронавірусу є більш агресивним. Про це розповів лікар-анестезіолог Київської клінічної лікарні Володимир Лиходієвський, пише «НВ».

    За словами Лиходієвського, пацієнти швидше стають киснезалежними і частіше потребують госпіталізації.

    Говорячи про ситуацію в лікувальних закладах, він повідомив, що відділення і лікарня заповнилися майже відразу поцієнтами з коронавірусом і зараз працюють з 90-100% завантаженням.

    «Сумно від людської дурості: півтора року реформи – а у деяких сімейного лікаря досі немає, півроку є вакцина, а більшість людей незахищені», – говорить він.

    Лікар розповів, що в лікарнях апарати, кисневі магістралі та інша інфраструктура залишилися ще від попередньої хвилі.

    «Зараз ми отримуємо доплати за роботу з хворими коронавірусом, що мотивує не кинути медицину, адже на голому ентузіазмі в цьому пеклі вже ніхто працювати не буде», – додав Лиходієвський.

    Нагадаємо, Волинська область може перейти в «червону» зону адаптивного карантину.

    Раніше Ляшко розповів, коли українці зможуть отримати бустерну дозу вакцини.

    Також повідомлялося, що у «жовту» зону карантину перейшло три області.

    До слова, регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження в Івано-Франківській області. На курорти тепер пускатимуть лише Covid-безпечних відпочивальників.

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    Теги: лікар українці лікарня інфраструктура
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    «Сумно від людської дурості»: медик розповів про ситуацію в ковід-лікарнях