«Сумно від людської дурості»: медик розповів про ситуацію в ковід-лікарнях

Кисневі магістралі та інша інфраструктура залишилися в медзакладах від попередньої хвилі епідемії

Новий штам коронавірусу є більш агресивним – пацієнти швидше стають киснезалежними

Новий штам коронавірусу є більш агресивним. Про це розповів лікар-анестезіолог Київської клінічної лікарні Володимир Лиходієвський, пише «НВ».

За словами Лиходієвського, пацієнти швидше стають киснезалежними і частіше потребують госпіталізації.

Говорячи про ситуацію в лікувальних закладах, він повідомив, що відділення і лікарня заповнилися майже відразу поцієнтами з коронавірусом і зараз працюють з 90-100% завантаженням.

«Сумно від людської дурості: півтора року реформи – а у деяких сімейного лікаря досі немає, півроку є вакцина, а більшість людей незахищені», – говорить він.

Лікар розповів, що в лікарнях апарати, кисневі магістралі та інша інфраструктура залишилися ще від попередньої хвилі.

«Зараз ми отримуємо доплати за роботу з хворими коронавірусом, що мотивує не кинути медицину, адже на голому ентузіазмі в цьому пеклі вже ніхто працювати не буде», – додав Лиходієвський.

Нагадаємо, Волинська область може перейти в «червону» зону адаптивного карантину.

Раніше Ляшко розповів, коли українці зможуть отримати бустерну дозу вакцини.

Також повідомлялося, що у «жовту» зону карантину перейшло три області.

До слова, регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження в Івано-Франківській області. На курорти тепер пускатимуть лише Covid-безпечних відпочивальників.