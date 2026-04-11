Із полону повернулися 11 військовослужбовців «Азова»

Попереду на хлопців чекає довгоочікувана зустріч з близькими та реабілітація

Азовці провели в російських тюрмах майже чотири роки

У рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 військовополонених 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов»: 11 військовослужбовців бригади «Азов» та одного – бригади «Кара-Даг». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на командира 1-го корпусу НГУ «Азов», бригадного генерала Дениса Прокопенка.

«Наші побратими, яких вдалося визволити з російської неволі, провели в російських тюрмах майже чотири роки. Вони витримали нелюдський тиск і страшні катування», – зауважив Прокопенко.

За словами бригадного генерала, попереду на хлопців чекає довгоочікувана зустріч з близькими та реабілітація.

«Дякую всім, хто регулярно поповнює наш обмінний фонд, країнам, які надають майданчики для перемовин і сприяють обмінам, а також Президенту України, представникам МВС, СБУ, ГУР, «Асоціації родин захисників Азовсталі» і всім, хто залучений в процес обмінів. Продовжуємо працювати на всіх рівнях, аби повернути додому кожного нашого полоненого побратима», – написав Денис Прокопенко.

Нагадаємо, сьогодні відбулася чергова радісна подія для всієї країни – з російського полону вдалося визволити велику групу українців. Додому повернулися військові, які боронили Україну на найгарячіших ділянках фронту, а також цивільні особи, яких незаконно утримував агресор.

Особливість цього обміну – більшість звільнених утримувалися у неволі від 2022 року. Це воїни Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Збройних сил, територіальної оборони, десантно-штурмових, мотопіхотних і механізованих військ. Повернуто 28 офіцерів, які утримувалися у полоні від 2022 року. Найстаршому звільненому військовому – 63 роки, наймолодшому – 21 рік.

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими встановив факт перебування в полоні ще 12 українців, доля яких була невідомою.