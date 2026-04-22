Нідерланди передали Україні корабель для розмінування моря

Україна отримає тральщик «Генічеськ» для розмінування моря
Корабель із підводними дронами призначений для знешкодження мін і підготовки морських операцій

Україна у червні отримає від Нідерландів протимінний тральщик Zr.Ms. Makkum класу Alkmaar, який дістане назву «Генічеськ» на честь корабля, втраченого у 2022 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Основне завдання тральщиків класу Alkmaar – забезпечення безпеки морських акваторій, прибережних вод і гирл гаваней від морських мін. Вони також використовуються для захисту військово-морських з’єднань у районах підвищеної мінної небезпеки.

Крім цього, такі кораблі можуть застосовуватися для підтримки наземних операцій з моря. Зокрема, йдеться про розмінування прибережних смуг перед проведенням десантних операцій. Також судна залучаються до пошуку затонулих об’єктів і контейнерів, які становлять загрозу судноплавству.

Корабель оснащений дистанційно керованими підводними апаратами типу SeaFox. Вони використовуються для ідентифікації підводних об’єктів і, у разі підтвердження загрози, – їх знищення шляхом підриву. У разі потреби можуть залучатися водолази для проведення спеціальних підривних робіт.

Важливою особливістю тральщиків цього класу є конструкція корпусу. Він виготовлений із немагнітних матеріалів – склопластику на основі поліестеру, що дозволяє знизити ризик спрацювання мін із магнітними детонаторами. Надбудова виконана з легких сплавів.

Технічні характеристики судна: екіпаж становить 28-38 осіб, водотоннажність – 543 тонни, довжина – 51,5 метра, ширина – 8,9 метра, осадка – 3,8 метра. Максимальна швидкість сягає 13 вузлів (24 км/год). Силова установка включає дизельний двигун для переходів на великі відстані та допоміжні рушії для точного маневрування під час протимінних операцій.

«Генічеськ» стане п’ятим протимінним судном, яке Україна отримує від партнерів. Раніше аналогічні кораблі передали Велика Британія, Бельгія та Нідерланди.

Планується, що новий тральщик візьме участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze у 2027 році. Наразі всі п’ять суден базуватимуться у Великій Британії.

Нагадаємо, що Європейський Союз готовий допустити Велику Британію до кредитної програми для підтримки України, яка передбачає масштабні закупівлі озброєння. 

Йдеться про програму обсягом €90 млрд, яка має допомогти Україні закупити зброю на суму до €60 млрд протягом наступного року. За чинними правилами ЄС британські компанії можуть претендувати лише на ті контракти, які не здатні виконати виробники з країн Євросоюзу.

