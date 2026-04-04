Українка в окупації надає секс-послуги російським солдатам та виманює їхні таємниці

На тимчасово окупованих територіях України молода жінка із сфери секс-послуг таємно співпрацює з українським підпіллям і передає інформацію про російських військових. Як інформує «Главком», про це вона анонімно розповіла журналістам BBC News.

За словами дівчини, яка назвалася Альбіною (ім’я змінене з міркувань безпеки), її клієнтами здебільшого є російські військовослужбовці. Під час зустрічей вона намагається вивідати інформацію про їхні підрозділи, переміщення та місця базування.

Отримані дані вона передає координатору підпільного руху «Атеш» через захищений зв’язок. За словами дівчини, частину цієї інформації згодом могли використовувати для ударів по позиціях російських військ, хоча незалежно перевірити ці факти журналісти не змогли.

У матеріалі зазначається, що українські спецслужби підтверджують сам факт існування подібних інформаторів, однак підкреслюють: будь-які дані перевіряються з кількох джерел перед використанням.

Експерти наголошують, що використання представників ескорт-індустрії для збору інформації не є новим явищем і застосовувалося у різних країнах ще задовго до сучасної війни. Водночас така діяльність пов’язана з високими ризиками для самих інформаторів.

Альбіна розповідає, що працює без фінансової винагороди та усвідомлює небезпеку викриття. Вона живе в постійному страху, але продовжує співпрацювати з підпіллям, сподіваючись на звільнення свого міста.

За словами представників руху опору, подібні агенти можуть передавати не лише дані про техніку чи локації, а й важливу інформацію про настрої російських військових та їхні плани.

Фахівці додають, що в сучасній війні дедалі більшого значення набувають децентралізовані мережі спротиву, де окремі люди діють як автономні джерела інформації, часто навіть не знаючи один одного.

