Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українка в окупації надає секс-послуги російським солдатам та виманює їхні таємниці

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Рух опору активно діє на окупованих територіях
фото з відкритих джерел

На тимчасово окупованих територіях України молода жінка із сфери секс-послуг таємно співпрацює з українським підпіллям і передає інформацію про російських військових. Як інформує «Главком», про це вона анонімно розповіла журналістам BBC News.

За словами дівчини, яка назвалася Альбіною (ім’я змінене з міркувань безпеки), її клієнтами здебільшого є російські військовослужбовці. Під час зустрічей вона намагається вивідати інформацію про їхні підрозділи, переміщення та місця базування.

Отримані дані вона передає координатору підпільного руху «Атеш» через захищений зв’язок. За словами дівчини, частину цієї інформації згодом могли використовувати для ударів по позиціях російських військ, хоча незалежно перевірити ці факти журналісти не змогли.

У матеріалі зазначається, що українські спецслужби підтверджують сам факт існування подібних інформаторів, однак підкреслюють: будь-які дані перевіряються з кількох джерел перед використанням.

Експерти наголошують, що використання представників ескорт-індустрії для збору інформації не є новим явищем і застосовувалося у різних країнах ще задовго до сучасної війни. Водночас така діяльність пов’язана з високими ризиками для самих інформаторів.

Альбіна розповідає, що працює без фінансової винагороди та усвідомлює небезпеку викриття. Вона живе в постійному страху, але продовжує співпрацювати з підпіллям, сподіваючись на звільнення свого міста.

За словами представників руху опору, подібні агенти можуть передавати не лише дані про техніку чи локації, а й важливу інформацію про настрої російських військових та їхні плани.

Фахівці додають, що в сучасній війні дедалі більшого значення набувають децентралізовані мережі спротиву, де окремі люди діють як автономні джерела інформації, часто навіть не знаючи один одного.

Нагадаємо, агенти партизанського руху «АТЕШ» провели розвідку військового аеродрому поблизу міста Саки у селищі Новофедорівка в тимчасово окупованому Криму.

Раніше агенти партизанського руху «Атеш» влаштували диверсію, внаслідок якої паралізували єдиний стабільний маршрут, яким загарбники перекидали техніку та боєприпаси з території РФ безпосередньо на лінію фронту. 

Читайте також:

Теги: окуповані території послуги жінка боєприпаси звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 квітня: ситуація на фронті
Вчора, 06:00
Трамп звільнив міністерку внутрішньої безпеки Ноем на тлі критики імміграційних рейдів
Трамп звільнив міністерку внутрішньої безпеки після скандалів з імміграційними рейдами
6 березня, 01:58
Київський мер за відсутності секретаря Київради сам проводить її засідання
Заступник Кличка пояснив, чому Київрада досі працює без секретаря
7 березня, 21:15
Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня
Вибухи пролунали на Близькому Сході та в Росії: головне за ніч 11 березня
11 березня, 05:55
Meta витрачає значні кошти на залучення провідних ШІ-спеціалістів і будівництво дата-центрів
Reuters: У Meta можуть відбутися масштабні звільнення через ШІ
15 березня, 09:12
За оцінками Rheinmetall, подальша ескалація конфлікту може призвести до глобального дефіциту ракет і суттєво вплинути на обороноздатність багатьох країн
Світ залишиться без ракет ППО? Глава Rheinmetall озвучив тривожний прогноз
20 березня, 05:15
Особливу активність ворог проявляє в районі Часового Яру, звідки збільшує кількість ударів дронами по українських позиціях
Росія розпочала новий масштабний наступ на Донеччині: оцінка ISW
22 березня, 15:15
Дим після вибуху у Севастополі
В окупованому Севастополі у багатоповерхівці пролунав вибух: є загиблі
24 березня, 01:49
1 квітня українські сили офіційно увійшли на територію аеропорту «Антонов» у Гостомелі
Битва за Київ. 1 квітня 2022 року Сили оборони повністю взяли під контроль Гостомель
1 квiтня, 11:53

Суспільство

Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено енергооб'єкт
Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено енергооб'єкт
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва
Коли можливий розпад Росії та що його спричинить – історик озвучив головний фактор
Коли можливий розпад Росії та що його спричинить – історик озвучив головний фактор
Прогноз погоди на тиждень 6 – 12 квітня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 6 – 12 квітня 2026 року
Показала окупантам, де сховано військову форму свекрів. Засуджена за держзраду жінка розповіла про співпрацю з РФ
Показала окупантам, де сховано військову форму свекрів. Засуджена за держзраду жінка розповіла про співпрацю з РФ

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua