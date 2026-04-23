Оборонне виробництво. Зеленський зустрівся з прем’єркою Данії на Кіпрі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Оборонне виробництво. Зеленський зустрівся з прем’єркою Данії на Кіпрі
Лідери обговорили поглиблення спільного оборонного виробництва
фото: Офіс президента

Україна розраховує на подальші внески Данії в програму PURL

Сьогодні, 23 квітня, на Кіпрі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави привітав Данію з проведенням парламентських виборів і відзначив міжпартійний консенсус щодо підтримки України. Зеленський подякував Фредеріксен та її уряду за постійний високий рівень підтримки України та всі оборонні пакети.

За словами президента, Україна також розраховує на подальші внески Данії в програму PURL. Лідери обговорили поглиблення спільного оборонного виробництва, зокрема в пріоритетному напрямі дронів.

«Окрема увага – співпраці України з Євросоюзом. Президент подякував за розблокування рішення про фінансовий пакет підтримки для України та 20-й пакет санкцій проти Росії. Володимир Зеленський наголосив, що Україна налаштована рухатися якомога швидше до набуття повноправного членства у Євросоюзі й очікує на відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 квітня президент України Володимир Зеленський прибув на Кіпр. Він взяв участь у спеціальному засіданні лідерів держав ЄС.

До слова, президент Європейської ради Антоніу Кошта на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн на Кіпрі заявив, що після розблокування кредиту на підтримку України обсягом €90 млрд та схвалення 20-го пакета санкцій проти РФ наступним необхідним кроком має стати відкриття першого переговорного кластера «Основи» щодо вступу України до ЄС.

Оборонне виробництво. Зеленський зустрівся з прем’єркою Данії на Кіпрі
Оборонне виробництво. Зеленський зустрівся з прем’єркою Данії на Кіпрі
Сійярто заперечив проросійські зв’язки і пояснив свою позицію
Сійярто заперечив проросійські зв’язки і пояснив свою позицію
Покалічений, але при владі. ЗМІ розкрили таємні деталі стану лідера Ірану
Покалічений, але при владі. ЗМІ розкрили таємні деталі стану лідера Ірану
Вступ України до ЄС: президент Євроради анонсував новий крок
Вступ України до ЄС: президент Євроради анонсував новий крок
Кредит ЄС для України: хто покриватиме багатомільярдні борги перед Європою
Кредит ЄС для України: хто покриватиме багатомільярдні борги перед Європою
Росія лишилася за бортом. Балтія відмовилася від торгівлі з Москвою
Росія лишилася за бортом. Балтія відмовилася від торгівлі з Москвою

