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Українські лікарі провели унікальну операцію на мозку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Українські лікарі провели унікальну операцію на мозку
На початку операції дівчинка була під загальною анестезією, а коли нейрохірурги проводили основний етап – у свідомості
фото: Охматдит

16-річна пацієнтка була при тямі під час операції

Українські лікарі провели унікальну операцію з видалення пухлини з мозку, під час якої пацієнтка перебувала при тямі. Про це повідомляє пресслужба «Охматдиту».

16-річна пацієнтка Даша цьогоріч планувала вступати на юридичний факультет, однак неочікуванно почала відчувати головний біль, запаморочення та порушення мовлення. Лікарі діагностували у підлітки велику пухлину в мозку, яка була розміщена між центрами розуміння мови та мовлення. 

За словами медиків, видалити пухлину, не зачепивши центри та провідні шляхи, можна було тільки якщо дівчина не спатиме під час операції, ба більше – буде розмовляти та задіювати мовні центри, аби нейрохірурги змоги зберегти їй мовлення. Відтак фахівці ухвалили рішення провести операцію з унікальною awake-анестезією, під час якої пацієнтка буде при тямі. 

За даними «Охматдиту», це друга в Україні подібна операції, яку провели дитині.

Неврологи, психологи, логопеди та педіатри підготували пацієнтку до хірургічного втручання. Зокрема, провели спеціальні тести та підтвердили, що вона не злякається та зможе взаємодіяти з лікарями після пробудження.

На початку операції дівчинка була під загальною анестезією, а коли нейрохірурги проводили основний етап - у свідомості. 

«Awake-анестезія потребує… використання препаратів ультракороткої дії, що робить наркоз більш керованим. Все це дає можливість у необхідний час розбудити пацієнта, отримати від нього необхідній зворотній зв’язок та забезпечити йому комфортне перебування під час операції», – зауважив анестезіолог Станіслав Школьний.

Під час операції неврологи-нейрофізіологи проводили картування кори головного мозку, аби не зачепити зону мовлення, а дівчинка описувала картинки, які вона бачила перед собою.

Згодом нейрохірурги визначили мовні центри в корі головного мозку Даші та видалили пухлину. Зазначається, що ця операція поєднала в собі чимало сучасних методик. 

«Ми застосували комплекс унікального обладнання…: станцію планування операції, нейронавігацію, ультразвуковий диструктор, мікроскоп з флюресценцїєю (введено контрастну речовину, що під ультрафіолетом підсвічувала пухлину) та інтраопераційний УЗД-контроль», – розповів завідувач відділення нейрохірургії Павло Плавський.

Лікарі повідомили, що вже через дві години у реанімації Даша самостійно стала на ноги, змогла пити та їсти все, що захоче. Одразу після операції вона перестала шепелявити, а всі проблеми з мовленням зникли. На наступний день дівчинку перевели до звичайної палати.

Нагадаємо, що фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» провели пересадки двох нирок і печінки своїм маленьким пацієнтам. Донором став чотирирічний хлопчик із Рівного, якому діагностували смерть мозку

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Теги: здоров'я лікар

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