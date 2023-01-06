В Україні можлива нова хвиля Covid-19

90% жертв коронавірусної інфекції – люди віком понад 60 років

Щотижня від коронавірусу в Україні помирають 50-70 осіб, а близько трьох тисяч опиняються у лікарні. Про це повідомив інфекціоніст, голова Національної групи експертів з імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій в ефірі «Українського радіо».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Лапій зазначив, що 50-70 померлих щотижня можуть бути лише верхівкою айсберга – число жертв недуги може бути більшим. І загроза нової хвилі захворювань цілком реальна.

Крім того, повідомляється, що 90% жертв коронавірусної інфекції – люди віком понад 60 років.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також інфекціоніст нагадав, що сезон 2022-23 років активно поширює в Україні не лише ковід, а й грип.

Раніше повідомлялося, що у подальшому коронавірус може стати сезонною хворобою як один із варіантів респіраторної інфекції.

Нагадаємо, китайські лікарні не можуть впоратись із напливом пацієнтів, які хворіють на коронавірус – спалах Covid-19: у китайських лікарнях панує хаос (відео).

Крім того, зі збільшеним навантаженням через спалах коронавірусної інфекції у Китаї не справляються крематорії.