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В Україні можлива нова хвиля Covid-19

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні можлива нова хвиля Covid-19
фото ілюстративне

90% жертв коронавірусної інфекції – люди віком понад 60 років

Щотижня від коронавірусу в Україні помирають 50-70 осіб, а близько трьох тисяч опиняються у лікарні. Про це повідомив інфекціоніст, голова Національної групи експертів з імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій в ефірі «Українського радіо».

Лапій зазначив, що 50-70 померлих щотижня можуть бути лише верхівкою айсберга – число жертв недуги може бути більшим. І загроза нової хвилі захворювань цілком реальна. 

Крім того, повідомляється, що 90% жертв коронавірусної інфекції – люди віком понад 60 років. 

Також інфекціоніст нагадав, що сезон 2022-23 років активно поширює в Україні не лише ковід, а й грип. 

Раніше повідомлялося, що у подальшому коронавірус може стати сезонною хворобою як один із варіантів респіраторної інфекції.

Нагадаємо, китайські лікарні не можуть впоратись із напливом пацієнтів, які хворіють на коронавірус – спалах Covid-19: у китайських лікарнях панує хаос (відео).

Крім того, зі збільшеним навантаженням через спалах коронавірусної інфекції у Китаї не справляються крематорії.

Читайте також: У Китаї лютує коронавірус: прогнозується 5 тис. смертей на день – Bloomberg
Теги: коронавірус Україна

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