У Києві можуть запровадити локдаун вже з 15 вересня – ЗМІ

Ситуація залежатиме від зростання кількості хворих на коронавірус у столиці

У Києві можуть запровадити жорсткі карантинні обмеження з 15 вересня. Вони стосуватимуться як роботи сфери послуг, так і транспорту. Про це повідомило видання УНН з посиланням на власні джерела.

Ситуація залежатиме від зростання кількості хворих на коронавірус у столиці.

Зокрема, обмеження стосуватимуться метрополітену через систему «Київ Цифровий», кафе, ресторанів, салонів краси та інших установ.

«Усім сказали готуватися на 15 вересня, у них (Кабінету міністрів. – Ред.) є ще півтора тижня до введення, будуть стежити за динамікою росту кількості хворих на коронавірус і вже від цієї статистики вирішуватимуть, наскільки жорстким буде локдаун. Знаю, що зачепить громадський транспорт», – повідомив співрозмовник видання.

Тим часом, влада Києва спростувала введення локдауну у вересні.

Нагадаємо, водночас головний санітарний лікар Ігор Кузін ще наприкінці серпня давав прогноз, що загальноукраїнський локдаун може бути запроваджений у листопаді.

Слід додати, що останніми днями коронавірусна статистика демонструє тенденцію до зростання, зокрема 2 вересня кількість нових заражень за добу перевищила 2,7 тисячі осіб.

У Києві коронавірус підтверджено у 321 особи. Це на 12 випадків більше, ніж за 1 вересня.

До слова, ВООЗ попереджає про новий штам коронавірусу: може вражати і перехворілих, і вакцинованих.

Нагадаємо, найбільше країн – 140 – визнають для подорожей Covid-вакцину AstraZeneca європейського та корейського виробництва.