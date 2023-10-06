Іран зайняв деякі позиції «вагнерівців» в Сирії – ISW

«Вагнерівці» вийшли зі своїх позицій у Сирії

Військові Ірану зайняли позиції в центральній Сирії

Особовий склад Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) зайняв позиції ПВК «Вагнер» в центральній Сирії. Про це йдеться у звіті Інституту вивченн війни (ISW).

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Повідомляється, що «вагнерівці» вийшли зі своїх позицій, тепер їх займають іранські військові.

«Іран зазвичай використовує маршрут, що пролягає через місто Сухна, для переміщення сил та озброєнь по всій Сирії, чому може додатково сприяти займання позиції», – розповіли в ISW.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська приватна військова компанія «Вагнер» покидає свої позиції в Сирії, а Іран може скористатись цим, щоб розширити свій контроль над регіоном.

Відступ «Вагнера» з Сирії відкриває для Ірану перспективу постійної та прибуткової присутності у цьому регіоні. Іран використовує територію центральної сирійської пустелі для постачання зброї та військового обладнання своїм проксі через Левант.

Крім цього, Сирія має одні з найбільших відомих запасів фосфатів, які є ключовим компонентом для виробництва добрив.