В Україні циркулює 12 підтипів штаму Омікрон: МОЗ повідомив, коли буде пік захворюваності

Люди звертаються до лікаря з симптомами Covid-19 переважно лише у випадку крайньої потреби

Наразі в Україні циркулює 12 підтипів штаму Covid-19 «Омікрон», але ситуація із захворюваністю поки стабільна. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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«Зараз в Україні циркулює 12 підтипів штаму Омікрон. Це абсолютно характерна картина, як і для будь-якої країни Європи», – сказав він.

Кузін додав, що люди звертаються до лікаря з симптомами Covid-19 переважно лише у разі крайньої потреби. Госпіталізація на рівні 2,5 тис. випадків впродовж минулого тижня і загалом зайняті 5-7% від загальної кількості ліжок, які були виділені для боротьби Covid-19. Кузін зауважив, що ситуація із захворюваністю на Covid-19 в Україні наразі стабільна, проте очікується зростання наприкінці лютого.

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Він також нагадав, що в Україні два тижні тому зафіксували перший випадок зараження новим видом ковіду – підваріантом домінуючого нині штаму «Омікрон», який отримав назву «Кракен» або XBB.1.5, який циркулює у США та Європі і має здатність швидко поширюватися, але є не важчим у перебігу захворюваності порівняно з іншими підтипами.

Кузін також запевнив, що вакцин про «ковіду» в Україні достатньо як на загальнонаціональному, так і регіональному рівнях.

Нагадаємо, наприкінці січня в Україні було зафіксовано перший випадок зараження новим штамом підвиду Covid-19 Omicron XBB.1.5, або «Кракен». Випадок був зафіксований у Сумській області.