Столтенберг отримав пропозицію залишитися генсеком НАТО

Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря Альянсу з 1 жовтня 2014 року.

Повноваження нинішнього генсека закінчуються восени

Чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга просять залишитися на посаді на більш тривалий термін. Його повноваження закінчуються 1 жовтня 2022 року. Про це пише Verdens Gang.

Відповідну інформацію вже підтвердили у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

Водночас глава норвезької дослідницької групи NUPI з питань безпеки й оборони Карстен Фрііс пояснив, що узгодити питання про нового генсека для 30 країн-членів проблематично.

«Це питання може стати тим, на яке вони (держави НАТО – ред.) зараз не хочуть витрачати внутрішню політичну енергію. Можливо, простіше вмовити Столтенберга побути генеральним секретарем ще деякий час», – зазначив він.

Відтак, політика залишитися на посаді просить низка провідних країн, серед яких США та Німеччина.

У грудні 2021 року Єнс Столтенберг заявив, що претендує на посаду глави Центрального банку Норвегії. Однак якщо виберуть його кандидатуру, він не зможе приступити до роботи, поки не закінчиться мандат в НАТО.

Столтенберг на посаді генсека НАТО

Єнс Столтенберг обіймає посаду генерального секретаря Альянсу з 1 жовтня 2014 року.

Його мандат продовжували двічі, а прийшов він на зміну данцю Андерсу Фогу Расмуссену. Цікаво, що до цього генсек НАТО займав пост очільника норвезького уряду.

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