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    Здоров'я

    В Україну прибуло 50 апаратів штучної вентиляції легень з Данії

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    В Україну прибуло 50 апаратів штучної вентиляції легень з Данії
    Фото ілюстративне

    МЗС «глибоко цінує акт підтримки і справжньої дружби України й Данії»

    Пів сотні апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) з Данії прибули до України

    Про це у четвер повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

    «Як ми раніше домовилися з моїм данським колегою і другом Єппе Кофодом, 50 апаратів вентиляції легень прибули з Данії в Україну. Ми глибоко цінуємо цей акт підтримки і справжньої дружби України й Данії», – написав він.

    До слова, Україна отримає $1,6 млн від Швейцарії на виробництво апаратів ШВЛ.

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    Теги: МЗС міністр медицина Данія лікарня Україна Дмитро Кулеба
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