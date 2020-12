В Україну прибуло 50 апаратів штучної вентиляції легень з Данії

Пів сотні апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) з Данії прибули до України

Про це у четвер повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

«Як ми раніше домовилися з моїм данським колегою і другом Єппе Кофодом, 50 апаратів вентиляції легень прибули з Данії в Україну. Ми глибоко цінуємо цей акт підтримки і справжньої дружби України й Данії», – написав він.

As previously agreed with my Danish colleague & friend @JeppeKofod, 50 lung ventilators arrived from Denmark to Ukraine. We deeply appreciate this act of support & true friendship