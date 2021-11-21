Директор бюро ВООЗ: 500 тис. осіб можуть померти взимку в Європі через Covid-19

Експерти рекомендують продовжувати носити маски та зробити щеплення всім, хто ще не пройшов вакцинацію

Директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге пророкував загибель пів мільйона людей у Європі через Covid-19. Він розповів в інтерв'ю Бі-бі-сі, що близько 500 тисяч людей можуть померти взимку, якщо країни не посилять обмеження.

Клюге заявив, що ВООЗ дуже стривожена підвищеними темпами поширення коронавірусу в Європі, тому експерти рекомендують продовжувати носити маски та зробити щеплення всім, хто ще не пройшов вакцинацію.

За його словами, чергова хвиля Covid-19 у Європі спостерігається через наближення холодів, низькі показники вакцинації в низці країн та появу більш заразних штамів. Клюге також закликав розпочати законодавчу та громадську дискусію щодо обов'язкової вакцинації.

«Перед тим як вдаватися до обов'язкової вакцинації, потрібно подивитися на інші інструменти, наприклад, на ковід-перепустки, які зовсім не обмежують свободу, а навпаки, допомагають її зберегти», – сказав він.

19 листопада в США опублікували дослідження, в якому розкрили ранній випадок зараження коронавірусом. Доповідь називає першим пацієнтом продавщицю на рибному ринку в Ухані, Китай. Голова департаменту екології та еволюційної біології університету Арізони доктор Майкл Уоробей заявив, що вона заразилася 11 грудня 2019 року.

До слова, МОЗ України пояснив, кому треба третя доза вакцини проти Covid-19.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими.

Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.