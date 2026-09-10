Характер воєнних травм суттєво змінився: хірург назвав нову загрозу

FPV-дрони спричиняють специфічний характер травм. Під час вибуху вони розкидають велику кількість дрібних осколків, які можуть уражати значну площу тіла

За роки повномасштабної війни характер поранень, з якими медики працюють у прифронтових лікарнях, суттєво змінився. Якщо на початковому етапі війни лікарі частіше мали справу з осколковими пораненнями внаслідок артилерійських обстрілів, то нині дедалі більше пацієнтів надходять після атак FPV-дронів. Про це в коментарі «Главкому» розповів менеджер медичної діяльності в лікарняній команді «Лікарі без кордонів» на сході України Хассан Ель-Кафарна.

За його словами, FPV-дрони спричиняють специфічний характер травм. Під час вибуху вони розкидають велику кількість дрібних осколків, які можуть уражати значну площу тіла. Такі поранення часто супроводжуються опіками.

«Ми помітили, що на початковому етапі війни бачили більше людей з осколковими пораненнями внаслідок артилерійських обстрілів. Але зараз ми бачимо більше атак FPV-дронами, і вони мають специфічний характер», – зазначив Ель-Кафарна.

Хірург пояснив, що після вибуху дрібні осколки можуть глибоко проникати в тіло. Унаслідок цього пацієнти отримують численні поранення, які складно повністю очистити та обробити.

За словами хірурга, у разі прямого влучання наслідки можуть бути особливо тяжкими. Серед них – тяжкі поранення та травматичні ампутації кінцівок, а також проникаючі поранення грудної чи черевної порожнини з пошкодженням внутрішніх органів і кровоносних судин.

«Це можуть бути тяжкі поранення кінцівок, через які кінцівку доводиться ампутувати, або травматична ампутація кінцівок», – розповів Ель-Кафарна.

Водночас медики стикаються з іншою проблемою: через велику кількість дрібних уламків не завжди можливо видалити всі пошкоджені тканини та сторонні предмети. Це підвищує ризик розвитку інфекції надалі.

Також головний координатор «Лікарів без кордонів» в Україні Робін Мелдрам під час презентації звіту організації «Немає місця для порятунку» розповів, що в прифронтових лікарнях України кількість лікарів та медсестер скоротилася на 60% порівняно з довоєнним рівнем, водночас потреба в медичній допомозі зросла.