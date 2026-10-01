Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 1-2 жовтня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 1-2 жовтня: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 1 по 2 жовтня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

1 жовтня

У четвер, 1 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 1,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Читайте також 👉 Водоліям – ловити нестандартні рішення, Дівам – перевіряти деталі: найавторитетніший гороскоп на 1 жовтня 2026 року

2 жовтня

У п‘ятницю, 2 жовтня, очікується сонячна активність з К-індексом 4,7 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

❗️ Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

Читайте також:

Теги: самопочуття Планета Земля магнітна буря стрес Сонце

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гумористичний гороскоп на 2 вересня 2026 року
Гумористичний гороскоп на 2 вересня 2026 року для всіх знаків зодіаку
1 вересня, 22:00
Активність Сонця з 3 по 4 вересня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 3-4 вересня: якою буде сонячна активність
3 вересня, 05:00
Ель-Ніньйо змушує переглядати прогнози генерації сонячних електростанцій
Ель-Ніньйо може суттєво вплинути на виробіток сонячних електростанцій
29 вересня, 12:15
Активність Сонця з 11 по 12 вересня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 11-12 вересня: якою буде сонячна активність
11 вересня, 05:00
Активність Сонця з 19 по 20 вересня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 19-20 вересня: якою буде сонячна активність
19 вересня, 05:00
Активність Сонця з 25 по 26 вересня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 25-26 вересня: якою буде сонячна активність
25 вересня, 05:00
Астрологічний прогноз на 18 вересня 2026 року
Стрільцям – нові можливості, Дівам – менше контролю: найавторитетніший гороскоп на 18 вересня 2026 року
17 вересня, 15:00
Активність Сонця з 29 по 30 вересня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 29-30 вересня: якою буде сонячна активність
29 вересня, 05:00
Астрологічний прогноз на 26 вересня 2026 року
Овнам – час визначатися, Дівам – не поспішати з рішеннями: найавторитетніший гороскоп на 26 вересня 2026 року
25 вересня, 15:00

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 1-2 жовтня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 1-2 жовтня: якою буде сонячна активність
«Я не міг дихати й спати». Зворушливі історії хлопчика та ветерана після полону, які отримали нові серця
«Я не міг дихати й спати». Зворушливі історії хлопчика та ветерана після полону, які отримали нові серця
Прогноз магнітних бур на 29-30 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 29-30 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 27-28 вересня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 27-28 вересня: якою буде сонячна активність
Унікальні пологи: у Рівному двійнята народилися з різницею у понад три доби
Унікальні пологи: у Рівному двійнята народилися з різницею у понад три доби
«Дронофобія»: український лікар описав новий наслідок війни
«Дронофобія»: український лікар описав новий наслідок війни

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
67K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
29 вересня, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua