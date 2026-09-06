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Хірург назвав найшкідливішу людську звичку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зайва вага може суттєво ускладнювати роботу хірурга та впливати на відновлення пацієнта після операції

Куріння, алкоголь, зловживання кавою, відсутність спорту чи зайва вага – що з цього найгірше для людини, якій доведеться опинитися на операційному столі? На це питання відповів хірург Данило Єрофеєв, який працює у Захарівській багатопрофільній лікарні на Одещині. Як інформує «Главком», свою думку лікар висловив у інтерв’ю Дані Смарту.

«Я думаю, найгірше – зайва вага. Це найважче, що може бути для хірурга», – сказав Данило Єрофеєв.

За словами хірурга, маса тіла пацієнта – один із перших показників, на які він звертає увагу перед операцією. Адже люди із зайвою вагою, як правило, мають цукровий діабет другого типу. А він, своєю чергою, може створити проблеми із загоєнням післяопераційних ран.

«Рана може розійтися після операції, якщо, наприклад, це велике хірургічне втручання», – пояснив хірург.

Єрофеєв зауважує, що зайва вага буває різною і не завжди пов'язана лише з харчуванням. На неї можуть впливати медичні стани або тривалий прийом певних препаратів. Але в більшості випадків, каже лікар, усе впирається у спосіб життя.

«Математику ти не надуриш. Скільки ти споживаєш калорій і скільки витрачаєш. Якщо є дефіцит – будеш худнути. Якщо профіцит – будеш гладшати», – говорить Данило Єрофеєв.

Водночас він наголошує: сама цифра на вагах ще не пояснює, за рахунок чого людина набрала масу. Той, хто тренується і споживає достатньо білка, може збільшувати м'язову масу. А за малорухливого способу життя надлишок калорій накопичується переважно у вигляді жирової тканини.

Тож, за словами хірурга, питання не лише в тому, скільки показують ваги, а й у тому, як людина живе щодня.

Раніше лікарі провели операцію пацієнтці з Івано-Франківщини з видалення незвичної псевдоаневризми розміром з грейпфрут. 54-річна Олександра Василів звернулася до лікарів у Львові зі скаргою на мішок з кров'ю, який утворився в ділянці ліктьового згину руки. За словами медиків, це утворення заважало пацієнтці працювати та пульсувало, наче «друге серце». Зʼясувалося, на руці жінки виникла гігантська псевдоаневризма, яка потребувала видалення.

Також львівські лікарі врятували жінку від паразита, який роками «з’їдав» її печінку. Два роки тому у 44-річної Євгенії Бовдрич зʼявилися проблеми зі здоровʼям, вона почала відчувати спазми під правим ребром. Врешті вона звернулася до лікарів, вони виявили у пацієнтки збільшену печінку та новоутворення.

 

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Теги: лікар алкоголь діабет

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