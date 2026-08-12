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Голова Фонду держмайна призначить заступником очільника свого благодійного фонду

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Голова Фонду держмайна призначить заступником очільника свого благодійного фонду
Голова ФДМУ Дмитро Наталуха має у штаті чотирьох заступників і керівника апарату
фото: Фонд держмайна/Facebook

Владислав Давидов, який претендує на високу посаду, керує благодійним фондом «Пакс Україна»

Посаду заступника голови Фонду державного майна України має намір обійняти 28-річний Владислав Давидов, який давно пов’язаний із теперішнім очільником ФДМУ Дмитром Наталухою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

Давидов із кінця березня 2022 року очолює благодійний фонд «Пакс Україна», кінцевим бенефіціаром якого досі залишається голова ФДМУ. Крім того, у Раді IX скликання Владислав Давидов був помічником народного депутата Дмитра Наталухи на громадських засадах і платній основі. Зокрема, за 2025 рік він задекларував 386,4 тис. грн зарплати, нарахованої управлінням справами апарату Верховної Ради.

Крім того, минулого року претендент на посаду заступника голови ФДМУ заробив 4,3 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. За відомостями аналітичної системи YouControl, у березні 2025 року Владислав Давидов відкрив ФОП, який спеціалізується на консультуванні з питань комерційної діяльності й керування.

Станом на 12 серпня, голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха має у штаті чотирьох заступників і керівника апарату.

Раніше Наталуха повідомив, що аудит Фонду державного майна виявив масштабні проблеми у сфері управління держактивами. За його словами, понад половина підприємств, які перебувають на балансі Фонду, фактично існують лише на папері, а багато стратегічних активів роками накопичували значні борги, що ускладнює їхню приватизацію.

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Теги: декларація війна Дмитро Наталуха кадрові зміни Фонд державного майна

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