Відсвяткувала 9 травня. У Дніпрі дівчина-підліток впала в алкогольну кому

Дівчина вирішила випити алкогольні напої 9 травня, в результаті чого їй стало погано

У Дніпрі 14-річна дівчина отруїлася спиртними напоями і впала в алкогольну кому. Про це повідомляє паблік «Дніпро оперативний».

Зазначається, що подія сталася 9 травня. На вулиці Семафорній дівчина вирішила випити алкогольні напої, в результаті чого їй стало погано.

На місце події приїхала бригада швидкої допомоги. Підлітка у тяжкому стані доставили в лікарню, де їй надали всю необхідну медичну допомогу. Поки про стан дівчини нічого невідомо.

До слова, Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь.

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