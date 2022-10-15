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ВООЗ прогнозує нову кризу в галузі охорони здоров'я України

Дар'я Самборська
glavcom.ua
ВООЗ прогнозує нову кризу в галузі охорони здоров'я України
З початку війни, за даними ВООЗ, було скоєно 620 нападів на медичні установи
фото з відкритих джерел

Проблеми можуть виникнути тому, що люди в окупованих районах або регіонах, де ведуться бойові дії, не мають доступу до ліків

Низькі температури в Україні цієї зими можуть призвести до сплеску респіраторних захворювань, переохолодження та обмороження, і будуть посилюватися ракетними ударами Росії. Про це попередила Всесвітня організація охорони здоров'я, пише Bloomberg.

За даними уряду України, з початку війни було пошкоджено або зруйновано понад 800 тисяч будинків, і тисячі людей зараз живуть або в центрах для біженців, або в пошкоджених будинках. Цієї зими їм може не вистачити захисту від холоду.

«Занадто багато людей в Україні живуть ненадійно, переїжджають з місця на місце, живуть в нестандартних будівлях або не мають доступу до опалення. Це може призвести до обмороження, переохолодження, пневмонії, інсульту і серцевого нападу», – заявив на брифінгу регіональний директор ВООЗ по Європі Ганс Клюге.

З початку війни, за даними ВООЗ, було скоєно 620 нападів на медичні установи, що обмежило доступ до медичної допомоги для й без того вразливого населення. Люди, які залишилися, особливо в районах бойових дій, швидше за все, старшого покоління і маломобільні.

Атаки на цьому тижні торкнулися електропостачання в 15 регіонах, у тому числі 10, де відбулося відключення електрики. ВООЗ постачає електрогенератори, кисень та інше обладнання в медичні установи, а також працює над поліпшенням доступу до медичної допомоги, особливо в районах, нещодавно звільнених від російської окупації.

Близько кожної третьої людини в окупованих районах або регіонах, де ведуться бойові дії, не мають доступу до ліків, у порівнянні з кожним п'ятим по всій країні, заявив представник ВООЗ в Україні Ярно Габіхт.

«Ракети все ще летять, тому ми повинні бути готові до наступних хвиль переміщення людей», – додав Габіхт.

Нагадаємо, за попередніми оцінками, для відновлення медзакладів, які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій, потрібно 32 млрд грн.

Раніше повідомлялося, під час бойових дій доступ до медичних закладів в деяких регіонах України може бути обмеженим. У Міністерстві охорони здоров’я опублікували список Telegram-каналів та чат-ботів, де можна безкоштовно отримати лікарську консультацію або інформацію про надання допомоги у регіоні.

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Теги: ВООЗ

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