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Критично важливі лікарні забезпечені генераторами – Ляшко

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Критично важливі лікарні забезпечені генераторами – Ляшко
Критично важливі лікарні забезпечені генераторами
фото з відкритих джерел

В Україні після ракетної атаки росіян діють графіки відключення світла

Незважаючи на те, що в Україні діють відключення електроенергії, важливі лікарні будуть працювати в нормальному режимі, адже вони забезпечені генераторами. Про це в телеефірі повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

«Усі 100% лікарень закладів охорони здоров’я, які вкрай важливі, щоб надання медичної допомоги в Україні не зупинилося ні на хвилину, забезпечені дизельними або бензиновими генераторами, як альтернативними джерелами електропостачання», – сказав він.

Міністр уточнив, що під час війни заклади охорони здоров’я отримали і використовують майже 12 тисячі генераторів, з яких 4 тисячі були поставлені після повномасштабного вторгнення, щоб компенсувати енергопостачання у кожну з лікарень.

Крім того, 90 закладів охорони здоров’я обладнані сонячними панелями.

Допомогли обладнати лікарні генераторами міжнародні партнери – ВООЗ, ЮНІСЕФ, USAID, а також уряди низки країн-партнерів, повідомив міністр.

До слова, у ніч на 18 листопада російська армія атакувала з БпЛА один із закладів охорони здоровʼя на Херсонщині. Про це повідомляють у місцевій ОВА. 

Нагадаємо, що у столиці протягом минулого тижня зареєстровано 9 528 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на Covid-19. Про це повідомляє «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

Зауважимо, що управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради (Дніпропетровська область) 22 жовтня за результатами тендера замовило у ТОВ «Спеціалізована монтажна компанія «Інженерно-технологічні системи» капітальний ремонт (утеплення) і реставрацію будівлі головного корпусу Кам'янської міської лікарні швидкої медичної допомоги.

 

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Теги: міністр армія ремонт Віктор Ляшко відключення відключення світла медицина

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