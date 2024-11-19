Критично важливі лікарні забезпечені генераторами – Ляшко

В Україні після ракетної атаки росіян діють графіки відключення світла

Незважаючи на те, що в Україні діють відключення електроенергії, важливі лікарні будуть працювати в нормальному режимі, адже вони забезпечені генераторами. Про це в телеефірі повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

«Усі 100% лікарень закладів охорони здоров’я, які вкрай важливі, щоб надання медичної допомоги в Україні не зупинилося ні на хвилину, забезпечені дизельними або бензиновими генераторами, як альтернативними джерелами електропостачання», – сказав він.

Міністр уточнив, що під час війни заклади охорони здоров’я отримали і використовують майже 12 тисячі генераторів, з яких 4 тисячі були поставлені після повномасштабного вторгнення, щоб компенсувати енергопостачання у кожну з лікарень.

Крім того, 90 закладів охорони здоров’я обладнані сонячними панелями.

Допомогли обладнати лікарні генераторами міжнародні партнери – ВООЗ, ЮНІСЕФ, USAID, а також уряди низки країн-партнерів, повідомив міністр.

До слова, у ніч на 18 листопада російська армія атакувала з БпЛА один із закладів охорони здоровʼя на Херсонщині. Про це повідомляють у місцевій ОВА.

Нагадаємо, що у столиці протягом минулого тижня зареєстровано 9 528 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на Covid-19. Про це повідомляє «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

Зауважимо, що управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради (Дніпропетровська область) 22 жовтня за результатами тендера замовило у ТОВ «Спеціалізована монтажна компанія «Інженерно-технологічні системи» капітальний ремонт (утеплення) і реставрацію будівлі головного корпусу Кам'янської міської лікарні швидкої медичної допомоги.