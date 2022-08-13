ВООЗ перейменувала два варіанти віспи мавп на «клада I» та «клада II»

Всесвітня організація охорони здоров'я хоче перейменувати віспу мавп через побоювання, що назву можуть вважати зневажливою, або расистською. Про це повідомляє AP.

Дві клади, або різновиди захворювання, вже перейменовані. У ВООЗ не уточнили, коли буде оголошено якусь нову назву для віспи мавп.

Тепер в назві замість географічних районів будуть використовуватися римські цифри. Варіант хвороби, раніше відомий як хвороба басейну річки Конго, тепер буде відомий як «клада I». Західноафриканський різновид буде відомий як «клада II».

Вперше термін «віспа мавп» був використаний в 1958 році. З травня до середини серпня в усьому світі було виявлено більше 31 тисячі випадків віспи мавп.

Нагадаємо, що вперше хворобу на неендемічній території виявили у травні 2022 року одразу в кількох країнах Європи та Америки, а також в Австралії. Перші новини прийшли з Великої Британії, потім стало відомо про випадки у Португалії, США, Швеції, Канаді та інших країнах.

Всесвітня організація охорони здоров'я називає таку ситуацію атиповою: переважна більшість пацієнтів не їздили до країн, де це захворювання поширене, а здебільшого саме такі випадки ставали причиною спалахів у попередні роки.

Раніше перший випадок мавпячої віспи зафіксували у сусідній з Україною Угорщині. Випадок захворювання на віспу мавп в Угорщині підтвердила місцевий головний санітарний лікар Сесілія Мюллер. За її словами, хворому 38 років.