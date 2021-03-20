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    З наступного тижня радари TruCam з'являться ще на 60 ділянках доріг (карта)

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    Загалом на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCam, а вимірювання здійснюватиметься на 309 ділянках - З наступного тижня радари TruCam з'являться ще на 60 ділянках доріг (карта)

    Загалом на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCam, а вимірювання здійснюватиметься на 309 ділянках

    Патрульні вийдуть на нові ділянки з приладом TruCam з 22 березня

    На дорогах України з 22 березня з'являться ще 60 ділянок, де поліцейські вимірюватимуть швидкість транспорту радарами TruCam.

    Про це повідомляє Патрульна поліція.

    «З 22 березня патрульні з приладом TruCam працюватимуть ще на 60 нових ділянках. Також ми вносимо зміни до 12 вже існуючих ділянок», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, загалом на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCam, а вимірювання здійснюватиметься на 309 ділянках.

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    У поліції просять звернути увагу, що про використання приладів вимірювання швидкості повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень.

    А безпосередньо в цих місцях фіксації стоятимуть службові автомобілі з увімкненими синіми проблисковими маячками.

    Нагадаємо, 17 березня 2021 року набрав чинності закон, що посилює відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху.

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    Теги: Національна поліція України радари водій ПДР дорожній рух Україна
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