З наступного тижня радари TruCam з'являться ще на 60 ділянках доріг (карта)

Загалом на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCam, а вимірювання здійснюватиметься на 309 ділянках

Патрульні вийдуть на нові ділянки з приладом TruCam з 22 березня

На дорогах України з 22 березня з'являться ще 60 ділянок, де поліцейські вимірюватимуть швидкість транспорту радарами TruCam.

Про це повідомляє Патрульна поліція.

«З 22 березня патрульні з приладом TruCam працюватимуть ще на 60 нових ділянках. Також ми вносимо зміни до 12 вже існуючих ділянок», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCam, а вимірювання здійснюватиметься на 309 ділянках.

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У поліції просять звернути увагу, що про використання приладів вимірювання швидкості повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень.

А безпосередньо в цих місцях фіксації стоятимуть службові автомобілі з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Нагадаємо, 17 березня 2021 року набрав чинності закон, що посилює відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху.