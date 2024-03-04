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Міноборони виявило 30 тис. американських турнікетів, які пролежали майже рік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони виявило 30 тис. американських турнікетів, які пролежали майже рік
Майже 30 тис. нових турнікетів Sof виробництва США виявили у сховищі однієї з військових частин
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Турнікети було отримано ще у квітні 2023 року

Аудит Міністерства оборони виявив на складах Командування медичних сил 30 000 турнікетів, котрі зберігалися майже рік. Частину з них вже видали військовослужбовцям, повідомило оборонне відомство.

Майже 30 тис. нових турнікетів Sof виробництва США виявили на Житомирщині у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування медичних сил, заявляє Міноборони.

За даними відомства, турнікети було отримано ще у квітні 2023 року, але лише через шість місяців військова частина видала перші з них захисникам – всього 458 штук.

Про результати аудиту було повідомлено очільника Міноборони Рустема Умєрова. Після проведення перевірки, посадовці почали видавати турнікети, наразі майже третина з них уже у військових.

Також було ініційовано видачу іншого медичного майна: індивідуальні аптечки та рюкзаки для бойових медиків, які у великій кількості тривалий час зберігалися на складах.

«Завдання внутрішнього аудиту Міноборони – не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень», – зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Нагадаємо, у Євросоюзі розпочали аудит озброєнь, переданих країнами-членами Україні.

Раніше Кабінет міністрів затвердив порядок моніторингу та контролю за використанням міжнародної військової допомоги для потреб Сил безпеки та оборони України.

До слова, звіт генерального інспектора Міністерства оборони США виявив, що відомство не змогло оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 40 тисяч одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні, починаючи з 2014 року.

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Теги: військові Міноборони ЗСУ війна

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