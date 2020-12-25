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    Політика

    Зеленський влаштував Степанову перевірку

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    Президент Володимир Зеленський вважає, що поки що очільник МОЗ Максим Степанов справляється з поставленими завданнями - Зеленський влаштував Степанову перевірку
    Президент Володимир Зеленський вважає, що поки що очільник МОЗ Максим Степанов справляється з поставленими завданнями
    Фото з відкритих джерел

    Вакцинація в Україні від коронавірусу буде найбільшим викликом для міністра охорони здоров'я

    За рік в Україні тричі змінився міністр охорони здоров’я, тому що «вірус психологічно вбивав міністрів». Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю «Фокусу».

    Він не став давати оцінку роботі Максима Степанова, зазначивши лише, що цей міністр «найміцніший з усіх, хто був». «Він намагається. Вважаю, що премʼєр-міністр і міністр охорони здоровʼя повинні щільніше працювати разом, повноцінною командою. Мені здається, що це важливо», – сказав Зеленський.

    На його думку, вакцинація від коронавірусу в Україні буде найскладнішим викликом для міністра Степанова. «Тому що ми не входимо до переліку пріоритетних країн, які найближчим часом отримають вакцину. І ось тут виявляється – міністр чи не міністр. Бо якщо твоя країна не входить до списку тих, кому і так нададуть вакцину, і так все буде нормально, і так будуть великі доплати лікарям, ти повинен зробити все, щоб ми опинилися в цьому списку. Це і є перевірка», – зазначив Зеленський.

    Він не вважає, що наразі Степанов не справляється з цим завданням.

    «Результат ми з вами побачимо в лютому і березні наступного року. Я поставив йому завдання: ми повинні отримати вакцину наприкінці січня, в крайньому випадку в лютому», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

    Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

    Раніше Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.

    24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.

    Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса. 

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Володимир Зеленський Максим Степанов вакцинація коронавірус
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