Зеленський влаштував Степанову перевірку

Президент Володимир Зеленський вважає, що поки що очільник МОЗ Максим Степанов справляється з поставленими завданнями

Вакцинація в Україні від коронавірусу буде найбільшим викликом для міністра охорони здоров'я

За рік в Україні тричі змінився міністр охорони здоров’я, тому що «вірус психологічно вбивав міністрів». Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю «Фокусу».

Він не став давати оцінку роботі Максима Степанова, зазначивши лише, що цей міністр «найміцніший з усіх, хто був». «Він намагається. Вважаю, що премʼєр-міністр і міністр охорони здоровʼя повинні щільніше працювати разом, повноцінною командою. Мені здається, що це важливо», – сказав Зеленський.

На його думку, вакцинація від коронавірусу в Україні буде найскладнішим викликом для міністра Степанова. «Тому що ми не входимо до переліку пріоритетних країн, які найближчим часом отримають вакцину. І ось тут виявляється – міністр чи не міністр. Бо якщо твоя країна не входить до списку тих, кому і так нададуть вакцину, і так все буде нормально, і так будуть великі доплати лікарям, ти повинен зробити все, щоб ми опинилися в цьому списку. Це і є перевірка», – зазначив Зеленський.

Він не вважає, що наразі Степанов не справляється з цим завданням.

«Результат ми з вами побачимо в лютому і березні наступного року. Я поставив йому завдання: ми повинні отримати вакцину наприкінці січня, в крайньому випадку в лютому», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

Раніше Степанов назвав найефективніший метод боротьби з поширенням Covid-19.

24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив «Главкому» , що Україна зможе приймати 300 тисяч доз вакцин від Covid-19 на тиждень.

Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%. 12 грудня Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавіруса.