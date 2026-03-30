Генштаб розповів про ситуацію на фронті: які напрямки найгарячіші

Українські захисники впевнено тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці

Ворог найбільше тисне на Покровському та Костянтинівському напрямках

Російські окупаційні війська продовжують штурмові дії на кількох напрямках. Найбільша активність ворога спостерігається на сході України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб Збройних Сил України.

Повідомляється, що станом на 16:00 понеділка, 30 березня, від початку доби кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 46.

«Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти:

Бачівськ,

Товстодубове,

Нескучне,

Ситне,

Степанівка,

Корінь,

Прогрес,

Іскрисківщина,

Вовківка,

Харківка;

а також Кривуша Чернігівської області.

Сили оборони України стримують натиск агресора, який застосовує авіацію, артилерію та ударні дрони для підтримки своїх наземних операцій. Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках, де тривають найінтенсивніші бої.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Гришині, Удачі, Новомиколаївка, Молодецьке. Три боєзіткнення тривають дотепер», – йдеться в повідомленні Генштабу.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу населених пунктів:

Костянтинівка,

Клебан-Бик,

Плещіївка,

Новопавлівка,

Степанівка,

Софіївка.

Генеральний штаб також зазначає, що на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з противником, ворог здійснив 47 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

«Главком» писав, що Сили оборони України завдали серії ударів по тилових об’єктах російських військ, уразивши зенітний комплекс С-400, металургійний комбінат, який працює на виробництво боєприпасів, а також військовий ешелон і пункти управління.

За даними військових, у районі селища Гвардійське в тимчасово окупованому Криму підтверджено ураження пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

У Білгородській області РФ, поблизу села Нова Таволжанка, зафіксовано ураження району зосередження особового складу противника. Наразі втрати російської сторони та масштаби завданих збитків уточнюються.