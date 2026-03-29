Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 29 березня 2026 року

glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Нині триває 1495-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку захисники зупинили 57 штурмових дій агресора

 

За минулу добу зафіксовано 236 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 89 авіаційних ударів, скинувши 280 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8769 дронів–камікадзе та здійснив 3886 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 79 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Новосолошине, Долинка, Копані, Широке, Гуляйпільське, Комишуваха; на Херсонщині – Паришеве; на Сумщині – Бубликове та Вільна Слобода.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразили вісім районів зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник здійснив 92 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Стариці, Приліпки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Чугунівки.

На Куп’янському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував у районах Піщаного, Петропавлівки, Кругляківки та у бік Новоплатонівки, Курилівки.

На Лиманському напрямку

Противник атакував п’ять разів, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в сторону Дробишевого, Ставків та в районі населеного пункту Новоселівка.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Противник тричі намагався покращити своє становище, штурмуючи в бік Никіфоровки та в районі Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Новопавлівка, Клебан-Бик, Іванопілля, Яблунівка та в бік Іллінівки, Софіївки, Берестка, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгороднє, Молодецьке, Нове Шахове, Червоний Лиман, Новопавлівка, Дачне та в сторону Гришиного, Шевченка, Філії.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував 22 рази в районах населених пунктів Тернове, Олександроград, Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Січневе та в бік Соснівки, Вербового, Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 33 атаки окупантів у районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Оленокостянтинівка, Мирне та в бік Добропілля, Залізничного, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового.

На Оріхівському напрямку

Ворог десять разів атакував в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Малих Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку

Противник здійснив дві штурмові дії в бік Антонівського мосту.

Читайте також:

Теги: Генштаб війна втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що допомогу Україні перерозподіляють
Поставки зброї Україні скорочують? Трамп прокоментував чутки
26 березня, 19:37
Кірішський НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів РФ
Ураження Кірішського НПЗ у Ленінградській області: Генштаб розкрив деталі
26 березня, 17:44
Фельдмаршал Пакистану провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом
Пакистан запропонував посередництво в переговорах США й Ірану: деталі
24 березня, 15:33
Сили оборони знищили російський комплекс «Бастіон»
Мінус «Бастіон» та пункти управління: Сили оборони завдали нищівних ударів по окупантах
24 березня, 13:08
Зеленський очікує на детальну доповідь українських переговірників
Зеленський розповів про результати першого дня мирних переговорів у США
21 березня, 21:18
Ізраїль знищив урядовий літак, яким користувався Хаменеї
Ізраїль завдав удару по літаку верховного лідера Ірану
16 березня, 12:07
Під російськими ударами опинилася цивільна інфраструктура
Росія атакувала нашу країну тисячі разів: Зеленський підбив підсумки тижня
8 березня, 10:03
Чотири людини отримали поранення
Іранський БпЛА атакував нафтовий танкер Skylight під прапором Палау
1 березня, 14:32
Посли Ірану та США мали напружену суперечку на засіданні Ради Безпеки
Посли Ірану та США мали напружену суперечку на засіданні Ради Безпеки
1 березня, 06:15

Події в Україні

Уряд шукає ділянки для філій Національного меморіального кладовища в п'яти областях
Уряд шукає ділянки для філій Національного меморіального кладовища в п'яти областях
Карта бойових дій в Україні станом на 29 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 березня 2026 року
Ворог атакував Миколаївщину: зросла кількість поранених (оновлено)
Ворог атакував Миколаївщину: зросла кількість поранених (оновлено)
Росіяни атакували Хмельниччину: фіксувались перебої зі світлом
Росіяни атакували Хмельниччину: фіксувались перебої зі світлом
Втрати ворога станом на 29 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 29 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 березня: ситуація на фронті

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua