Пожежа в Києво-Печерській лаврі: намісник повідомив про наслідки

Нічого не постраждало, крім згорілої витяжки

Митрополит розповів, що написані ікони вціліли

Митрополит Вишгородський і Чорнобильський УПЦ МП Павел Лебідь прокоментував пожежу у 68-му корпусі Києво-Печерської Лаври, де розташовані приміщення іконописної майстерні.

Про це повідомляє сайт Лаври.

«Невідомо, яким чином (за нез’ясованими поки обставинами) сьогодні в нашій обителі зайнялася витяжка в приміщенні, де писалися ікони. Слава Богу, з того, що знаходиться всередині, нічого не постраждало, крім згорілої витяжки», — зазначив намісник Лаври.

Митрополит Павел подякував працівникам служби з надзвичайних ситуацій та поліції за швидке прибуття та оперативну роботу з ліквідації вогнища.

«На жаль, постраждало двоє людей. Один із них – насельник монастиря інок Соломон, який хотів зняти віконну решітку, але зірвався, знепритомнівши. Його швидка допомога одразу відвезла до лікарні. Нехай допоможе постраждалим Господь руками медичних працівників, за яких ми щодня молимося за Богослужінням», – сказав єрарх.

Митрополит Павел повідомив, що написані ікони вціліли і лише вкрилися легкою кіптявою. Храм, що знаходиться поруч, також не постраждав.

«Нічого не згоріло, але корпус необхідно привести до ладу», – додав намісник.



Раніше повідомлялося, що у четвер, 4 листопада, сталася пожежа на вул. Лаврська, 9-21 на території Києво-Печерської лаври. Пожежа виникла о 13:45 у двоповерховій будівлі корпусу №68 на другому поверсі, де розташована майстерня з розпису ікон, та розповсюдилася на покрівлю.

Для операції з ліквідації пожежі від ГУ ДСНС в Києві було залучено 55 осіб та 13 одиниць техніки, від «Київської служби порятунку» – 6 рятувальників та одна одиниця техніки.