Нові міністри, непристойний жест Героса та пожежа у Лаврі. Новини 4 листопада за хвилину
800 млн грн на кисневі станції для Covid-лікарень, припинення поставок вугілля на Трипільську ТЕС, три області перейшли у «жовту» зону карантину
Парламент призначив нових міністрів
Верховна Рада України призначила чотирьох нових членів Кабінету міністрів України.
- Віцепрем'єр-міністром та міністром економіки України стала Юлія Свириденко. Її кандидатуру підтримали 256 народних депутатів;
- нардепка від «Слуги народу» Ірина Верещук призначена віцепрем'єр-мінстром та головою Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості України був призначений Павло Рябікін;
- колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова призначили новим міністром оборони.
Нагадаємо, що виконуючим обов’язки міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України буде призначений урядом на цю посаду ще вчора Руслан Стрілець.
Також лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував ще дві відставки в уряді.
Пожежа у Києво-Печерській лаврі
4 листопада сталась пожежа на вул. Лаврська, 9-21 на території Києво-Печерської лаври. Пожежа виникла о 13:45 у двоповерховій будівлі корпусу №68 на другому поверсі, де розташована майстерня з розпису ікон, з розповсюдженням на покрівлю. Під час пожежі постраждали троє людей. Один із них вистрибнув із вікна (у нього підозра на перелом), ще двоє осіб надихалися чадним газом. Вогонь вдалося подолати за допомогою спецтехніки.
Рада виділилила 800 млн грн на кисневі станції для Covid-лікарень
Верховна рада України збільшила витрати на закупівлю кисневих станцій для Covid-лікарень ще на 800 млн грн. Відповідний законопроєкт № 5460 підтримали 336 нардепів. Згідно із законом, 650 млн грн піде на закупівлю обладнання і 150 млн грн – на проєктування та монтаж. Кошти пропонують перерозподілити з надходжень від імпортного ПДВ.
Лерос у Раді показав середній палець Зеленському
Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест. Ці дії оцінюватиме регламентний комітет.
Лерос раніше був радником Володимира Зеленського, проте тепер критикує Офіс президента.
Міністр Монастирський анонсував важливі нововведення для патрульнихУкраїнські патрульні поліцейські будуть зобов'язані завжди працювати з увімкненими боді-камерами(бодікамами). Таким чином можна буде досягти більш високого стандарту захисту прав людини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на форумі «Україна 30».
«Центренерго» припинило поставки вугілля на Трипільську ТЕС, що забезпечує електроенергією КиївЗгідно з даними Міністерства енергетики, поставки вугілля з початку листопада на державну Трипільську ТЕС під Києвом зведені до мінімуму. Останні тижні Трипільська ТЕС працює на мінімально допустимому рівні, уникаючи повної зупинки. Запаси на складах станції складають 28,3 тис. т при мінімально гарантованому рівні 48,9 тис. т.
У «жовту» зону карантину перейшло три області
«Жовта» зона карантину розширилась, тепер там три області. У цю зону додали Тернопільську область. У МОЗ попередили, що під загрозою потрапляння в «червону» зону наразі перебувають Волинська, Харківська та Тернопільська області.