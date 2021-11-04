Нові міністри, непристойний жест Героса та пожежа у Лаврі. Новини 4 листопада за хвилину

Пожежа на території Києво-Печерської лаври сталася у майстерні з розпису ікон

Пожежа на території Києво-Печерської лаври сталася у майстерні з розпису ікон

800 млн грн на кисневі станції для Covid-лікарень, припинення поставок вугілля на Трипільську ТЕС, три області перейшли у «жовту» зону карантину

Парламент призначив нових міністрів

Верховна Рада України призначила чотирьох нових членів Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, що виконуючим обов’язки міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України буде призначений урядом на цю посаду ще вчора Руслан Стрілець.

Також лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував ще дві відставки в уряді.

Пожежа у Києво-Печерській лаврі

4 листопада сталась пожежа на вул. Лаврська, 9-21 на території Києво-Печерської лаври. Пожежа виникла о 13:45 у двоповерховій будівлі корпусу №68 на другому поверсі, де розташована майстерня з розпису ікон, з розповсюдженням на покрівлю. Під час пожежі постраждали троє людей. Один із них вистрибнув із вікна (у нього підозра на перелом), ще двоє осіб надихалися чадним газом. Вогонь вдалося подолати за допомогою спецтехніки.

Рада виділилила 800 млн грн на кисневі станції для Covid-лікарень

Верховна рада України збільшила витрати на закупівлю кисневих станцій для Covid-лікарень ще на 800 млн грн. Відповідний законопроєкт № 5460 підтримали 336 нардепів. Згідно із законом, 650 млн грн піде на закупівлю обладнання і 150 млн грн – на проєктування та монтаж. Кошти пропонують перерозподілити з надходжень від імпортного ПДВ.

Лерос у Раді показав середній палець Зеленському

Під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради позафракційний народний депутат Гео Лерос звернувся до президента України Володимира Зеленського і показав йому нецензурний жест. Ці дії оцінюватиме регламентний комітет.

Лерос раніше був радником Володимира Зеленського, проте тепер критикує Офіс президента.

Міністр Монастирський анонсував важливі нововведення для патрульних

«Центренерго» припинило поставки вугілля на Трипільську ТЕС, що забезпечує електроенергією Київ

У «жовту» зону карантину перейшло три області

Українські патрульні поліцейські будуть зобов'язані завжди працювати з увімкненими боді-камерами (бодікамами). Таким чином можна буде досягти більш високого стандарту захисту прав людини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на форумі «Україна 30».Згідно з даними Міністерства енергетики, поставки вугілля з початку листопада на державну Трипільську ТЕС під Києвом зведені до мінімуму . Останні тижні Трипільська ТЕС працює на мінімально допустимому рівні, уникаючи повної зупинки. Запаси на складах станції складають 28,3 тис. т при мінімально гарантованому рівні 48,9 тис. т.

«Жовта» зона карантину розширилась, тепер там три області. У цю зону додали Тернопільську область. У МОЗ попередили, що під загрозою потрапляння в «червону» зону наразі перебувають Волинська, Харківська та Тернопільська області.

Читайте також матеріали «Главкома»: