Окупанти обстріляли місто на Донеччині (фото)

Сьогодні, 16 липня, окупанти обстріляли Покровськ, пошкоджені будинки, інформацію про жертв і поранених поки не оприлюднювали

Рашистські снаряди влучили у колишній Палац культури

Російські окупанти сьогодні, 16 липня, обстріляли місто Покровськ Донецької області. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.

Рашисти зруйнували будівлю, де колись розташовувався Палац культури. Крім того, внаслідок удару загорілися два вантажні автомобілі, які стояли поруч.

Також уламками російських снарядів були пошкоджені 16 приватних житлових будинків.

«Дані щодо загиблих та постраждалих уточнюються», – зазначили рятувальники.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 липня, дві крилаті ракети прилетіли у одне із сіл Чигиринської територіальної громади, що на Черкащині.

Усього під час всеукраїнської повітряної тривоги ворог випустив по Україні шість ракет.

Учора ракетами був обстріляний Краматорськ.

А у Вінниці, де російські ракети позавчора, 14 липня, убили більше 20 осіб, рятувальники завершили розбір завалів.