  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Окупанти обстріляли місто на Донеччині (фото)
рус
    Події в Україні

    Окупанти обстріляли місто на Донеччині (фото)

    Сьогодні, 16 липня, окупанти обстріляли Покровськ, пошкоджені будинки, інформацію про жертв і поранених поки не оприлюднювали - Окупанти обстріляли місто на Донеччині (фото)
    Сьогодні, 16 липня, окупанти обстріляли Покровськ, пошкоджені будинки, інформацію про жертв і поранених поки не оприлюднювали
    фото: ДСНС

    Рашистські снаряди влучили у колишній Палац культури

    Російські окупанти сьогодні, 16 липня, обстріляли місто Покровськ Донецької області. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області.

    Рашисти зруйнували будівлю, де колись розташовувався Палац культури. Крім того, внаслідок удару загорілися два вантажні автомобілі, які стояли поруч.

    Також уламками російських снарядів були пошкоджені 16 приватних житлових будинків.

    «Дані щодо загиблих та постраждалих уточнюються», – зазначили рятувальники.

    Нагадаємо, що сьогодні, 16 липня, дві крилаті ракети прилетіли у одне із сіл Чигиринської територіальної громади, що на Черкащині.

    Усього під час всеукраїнської повітряної тривоги ворог випустив по Україні шість ракет.

    Учора ракетами був обстріляний Краматорськ.

    А у Вінниці, де російські ракети позавчора, 14 липня, убили більше 20 осіб, рятувальники завершили розбір завалів.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Донеччина обстріл Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти обстріляли місто на Донеччині (фото)