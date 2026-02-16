Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція вважають, що російського «опозиціонера» було отруєно смертельним токсином

Заява європейських урядів про отруєння так званого російського опозиціонера Олексія Навального токсином епібатидином є «упередженими та необґрунтованими». Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє «Главком».

Відповідаючи на запитання журналістів про реакцію Москви на висновки західних експертів щодо причин смерті Навального, прессекретар Путіна заявив, що вона «дуже негативна».

«Ми, звісно, не приймаємо таких звинувачень, ми з ними не згодні. Ми вважаємо їх упередженими та ні на чому не заснованими. Ми рішуче їх заперечуємо», — сказав він.

Тим часом представниця МЗС Російської Федерація Марія Захарова, коментуючи заяви західних урядів про отруєння Навального епібатидином, назвала їх намаганням відвертати увагу від власних нагальних проблем.

Нагадаємо, Британія, Франція, Німеччина, Нідерланди та Швеція заявили, що так званий російський опозиційний політик Олексій Навальний був вбитий за допомогою токсину епібатидину з південноамериканської жаби, який класифікують як хімічну зброю.

Як відомо, Олексій Навальний помер у колонії «Полярний вовк» у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі 16 лютого 2024 року. Соратники політика заявляють, що його вбили за прямим наказом Володимира Путіна. Слідчий комітет РФ відмовився порушувати кримінальну справу за фактом загибелі Навального. Причиною його смерті у Слідчому комітеті назвали «комбіноване захворювання».

Зауважимо, у серпні 2024 року слідчий комітет Ямало-Ненецького автономного округу РФ заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у медчастині після реанімаційних заходів, які не дали результату, тому розслідування не проводитиметься.