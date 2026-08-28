ФБР викрило китайську хакерську мережу, яка атакувала США

Китайські хакери роками використовували мережу заражених пристроїв для атак на американські установи

ФБР і Міністерство юстиції США викрили масштабну хакерську операцію, пов'язану з китайською державою, жертвами якої стали NASA, Федеральна резервна система, Мін'юст, Міненерго та Сенат США. Американські правоохоронці вилучили домени, через які працювали хакерські платформи, та фактично вивели їх з ладу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство юстиції США та Reuters.

За даними американських слідчих, операцію проводила група QTFY, яку пов'язують із китайською технологічною компанією Nanjing Xinjiuwei Network Technology. У судових документах зазначається, що структура обслуговувала клієнтів, серед яких були Міністерство державної безпеки Китаю та Народно-визвольна армія країни. Активність угруповання відстежується щонайменше з 2018 року.

Для проведення операцій хакери використовували дві пов'язані платформи – QScan та QTRouter. Перша шукала вразливі пристрої, підключені до інтернету, та могла заражати їх шкідливим програмним забезпеченням. Друга формувала мережу з таких пристроїв, комерційних проксі та орендованих серверів, через яку зловмисники приховували справжнє походження атак.

Фактично це дозволяло китайським хакерам маскувати свої дії. Атака на американську установу могла виглядати так, наче вона надходить з комп'ютера в іншій країні або навіть із пристрою, розташованого неподалік від самої цілі. За даними американської влади, QScan автоматично заражав тисячі IoT-пристроїв у різних країнах, після чого вони використовувалися як вузли для приховування трафіку.

Які об'єкти атакували

У судових матеріалах перелічено цілу низку американських установ та об'єктів критичної інфраструктури. Серед них:

NASA;

Федеральна резервна система;

Міністерство юстиції США;

Міністерство енергетики;

Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб;

Національні інститути здоров'я;

Сенат США;

лікарні, енергетичні та телекомунікаційні компанії;

фінансові установи та оборонні підрядники.

Водночас американські слідчі наголошують, що не кожна спроба злому завершилася успішним проникненням. Наприклад, спроба атакувати мережі NASA у 2019 році була невдалою через те, що вразливість, яку намагалися використати хакери, вже усунули. Водночас у 2024 році зловмисники змогли проникнути до мереж трьох лабораторій Міненерго США, а також систем NIH і Міністерства охорони здоров'я. Сенат також був серед цілей угруповання у 2026 році.

ФБР вилучило домени хакерської мережі

26 серпня американські правоохоронці отримали судовий дозвіл на вилучення доменів, необхідних для роботи QScan і QTRouter. Оскільки ці адреси були жорстко прописані у шкідливому програмному забезпеченні та використовувалися для комунікації й автентифікації, після їхнього вилучення платформи перестали працювати.

ФБР назвало операцію частиною ширшої кампанії зі знищення інфраструктури, яку використовують китайські державні хакери. Американські спецслужби також оприлюднили технічне попередження із даними, за якими організації можуть виявляти активність QTFY у власних мережах.

Водночас американська операція не означає повного припинення діяльності угруповання. Експерти зазначають, що хакери можуть спробувати відновити інфраструктуру або перейти на нові інструменти після вилучення доменів.

Китай відкинув звинувачення США

Пекін не визнав причетності до описаної операції. Представник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що китайська влада виступає проти всіх форм кібератак, і звинуватив США у використанні теми кібербезпеки для дискредитації Китаю та обмеження діяльності китайських компаній.

Нагадаємо, китайські хакерські угруповання вже неодноразово ставали об'єктами розслідувань американських спецслужб. Раніше «Главком» писав, що китайський хакер отримав доступ до документів Мінфіну США, а ФБР розслідувало масштабну хакерську атаку на низку американських технологічних та юридичних компаній.