Дані тисяч співробітників ФБР потрапили до хакерів – Reuters

Хакери заявили про злам сайту для працевлаштування, а журналісти знайшли серед оприлюднених записів дані реальних людей

Хакерське угруповання ShinyHunters заявило про отримання доступу до даних тисяч нинішніх і колишніх співробітників Федерального бюро розслідувань США, а також кандидатів на роботу у відомстві. Частину оприлюдненої інформації вдалося пов'язати з реальними людьми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За словами представників ShinyHunters, ціллю атаки став сайт FBIJobs.gov. Через цей ресурс ФБР публікує вакансії та приймає заявки від кандидатів на роботу.

Хакери стверджують, що внаслідок атаки отримали інформацію про чинних та колишніх працівників ФБР, а також людей, які подавали заявки на працевлаштування.

ShinyHunters пов'язали атаку з діями самого бюро. За твердженням угруповання, злам здійснили після того, як у травні 2026 року ФБР оприлюднило інформацію про методи роботи хакерів.

Повний масштаб можливого витоку поки залишається невідомим. На момент публікації матеріалу ФБР не надало Reuters оперативного коментаря щодо заяв ShinyHunters.

Журналісти Reuters частково перевірили інформацію, яку надали хакери. Їм вдалося виявити дев'ять записів, які відповідали даним реальних людей. Водночас така перевірка сама по собі не доводить, що інформацію отримали безпосередньо із систем ФБР.

Раніше видання 404 Media повідомило, що отримало від хакерів зразок бази приблизно з 5 тис. записів. За даними журналістів, серед них були імена, домашні адреси та номери телефонів. У деяких випадках база також містила інформацію про подружжя працівників.

Нагадаємо, раніше українське хакерське угруповання Ukrainian Militant у межах операції «Посейдон» заявило про компрометацію наукової та виробничої бази військово-морського флоту Росії. Хакери повідомили, що отримали документацію щодо 70 проєктів кораблів, суден і підводних човнів, які Росія будує або модернізує.