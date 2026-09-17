СБУ затримала двох російських агітаторів на Сумщині: їм загрожує до восьми років

Агітатори закликали до захоплення Сумщини з подальшим приєднанням регіону до Росії

Один із фігурантів закликав до захоплення області, інший виправдовував злочини російських військових

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили у Сумах двох прихильників Росії, які поширювали прокремлівську пропаганду та виправдовували збройну агресію РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

За матеріалами справи, одним із фігурантів виявився місцевий лікар. Він публікував прокремлівські дописи у чатах Telegram-каналів та закликав до захоплення Сумщини з подальшим приєднанням регіону до Росії.

Крім того, чоловік заперечував масовані російські обстріли житлових кварталів та цивільної інфраструктури Сум.

Іншим фігурантом є мешканець Сум. У чатах соціальних мереж він заперечував російські злочини в Бучі та закликав до посилення ракетно-дронових ударів по Україні.

Також, за даними слідства, чоловік підтримував захоплення східних і південних областей України, поширював фейки про Сили оборони та очікував на повну окупацію прифронтового регіону.

Ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили інформаційно-підривну діяльність обох фігурантів на користь РФ. Під час обшуків за місцями проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили чоловікам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

ч. 3 ст. 436-2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників.

За вчинене фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Варто нагадати, що Служба безпеки України затримала у Дніпрі 17-річну місцеву жительку, яку російські спецслужби завербували для збору розвідувальних даних. За даними слідства, отриману інформацію ворог планував використати для підготовки нових ракетно-дронових ударів по місту.