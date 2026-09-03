Лавров оголосив відповідь Росії на закриття генконсульства у Німеччині

До цього Німеччина оголосила про закриття російського генконсульства в Бонні через гібридні атаки Росії

Москва вирішила припинити роботу німецьких культурних представництв на своїй території

Росія закриє всі філії Інституту Гете на своїй території після рішення Німеччини припинити роботу «Русского дома» у Берліні та закрити російське генконсульство в Бонні. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише «Главком».

За словами Лаврова, Росія вирішила закрити три філії Goethe-Institut – у Москві, Санкт-Петербурзі та Новосибірську. Він заявив, що це стане відповіддю на рішення Берліна щодо російського культурного центру.

«Звісно, вони будуть закриті – після того, як звідти вигнали наш культурний центр. Інакше ми самі себе не будемо поважати», – сказав Лавров. Російський міністр також заявив, що рішення Німеччини припинити дію угоди про «Русский дом» нібито означає припинення культурної присутності Німеччини в Росії.

1 вересня Німеччина оголосила про закриття російського генконсульства в Бонні та припинення угоди, на підставі якої працює «Русский дом» у Берліні. Берлін пояснив ці заходи відповіддю на гібридну атаку в аеропорту Лейпцига, до якої німецька влада прямо віднесла Росію. Москва ці звинувачення відкидає.

Напередодні заступник Лаврова Олександр Грушко заявляв, що Москва невдовзі оголосить додаткові заходи у відповідь на закриття генконсульства РФ у Бонні.

Варто нагадати, що 1 вересня уряд Німеччини заявив, що вважає Росію відповідальною за спробу атаки безпілотником із вибухівкою на аеропорт Лейпциг/Галле. Німецький уряд після цього оголосив про закриття російського генерального консульства в Бонні та припинення дії угоди щодо «Російського дому» в Берліні. Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль також викликав російського посла.

Москва заперечила звинувачення Берліна та назвала їх безпідставними. Російське посольство заявило про «безпрецедентну ескалацію» у двосторонніх відносинах. Представниця МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи рішення Німеччини закрити консульство, заявила, що Москва дасть Берліну «гідну відповідь». Вона також стверджувала, що Німеччина нібито не надала переконливих доказів причетності Росії до атаки в Лейпцигу.