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172 бої за добу: лінія фронту станом на 2 серпня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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172 бої за добу: лінія фронту станом на 2 серпня 2026
Ситуація на фронті 2 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 2 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 62 авіаційних удари із застосуванням 190 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6595 дронів-камікадзе та здійснив 2318 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

2 серпня на фронті відбулося 172 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 30 окупантів, 10 поранено. Знищено одну артилерійську систему, дві одиниці спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА та 25 укриттів особового складу. Пошкоджено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки та 102 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 317 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося чотири боєзіткнення. Ворог завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 59 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

172 бої за добу: лінія фронту станом на 2 серпня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник дев'ять разів штурмував позиції наших підрозділів у бік:

  • Гоптівки
  • Нестерного
  • Покаляного
  • Анискиного
  • Лиману
  • Стариці 
172 бої за добу: лінія фронту станом на 2 серпня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив п'ять наступальних дій у бік Ківшарівки, Кутьківки та Радьківки.

172 бої за добу: лінія фронту станом на 2 серпня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали дев'ять спроб загарбників просунутися у бік:

  • Лиману
  • Ставків
  • Діброви
  • в районах Новоселівки, Озерного й Зарічного

Два боєзіткнення тривають. 

172 бої за добу: лінія фронту станом на 2 серпня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 14 спроб загарбників просунутися вперед у районах Різниківки, Закітного, Кривої Луки та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення триває.

172 бої за добу: лінія фронту станом на 2 серпня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Противник наступальних дій не проводив.

172 бої за добу: лінія фронту станом на 2 серпня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 16 ворожих штурмів у районах:

  • Костянтинівки
  • Іллінівки
  • Шахового
  • у бік Довгої Балки, Павлівки, Вільного, Кучерового Яру

П'ять боєзіткнень тривають. 

172 бої за добу: лінія фронту станом на 2 серпня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 26 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах Котлиного, Удачного та у бік:

  • Нового Донбасу
  • Білицького
  • Шевченка
  • Василівки
  • Світлого
  • Гулівого
  • Новопідгородного

Одне боєзіткнення триває. 

172 бої за добу: лінія фронту станом на 2 серпня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

172 бої за добу: лінія фронту станом на 2 серпня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбивали 13 ворожих атак у бік:

  • Воздвижівки
  • Гіркого
  • Чарівного
  • Новоселівки 
172 бої за добу: лінія фронту станом на 2 серпня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

172 бої за добу: лінія фронту станом на 2 серпня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

172 бої за добу: лінія фронту станом на 2 серпня 2026 фото 12

Нагадаємо, нині триває 1621-й день повномасштабної війни.

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Теги: Покровськ Костянтинівка ворог укриття Слов’янськ Генштаб окупанти

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