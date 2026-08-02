172 бої за добу: лінія фронту станом на 2 серпня 2026

Лінія фронту станом на 2 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 62 авіаційних удари із застосуванням 190 керованих авіаційних бомб. Крім того, залучив для ураження 6595 дронів-камікадзе та здійснив 2318 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

2 серпня на фронті відбулося 172 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 30 окупантів, 10 поранено. Знищено одну артилерійську систему, дві одиниці спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА та 25 укриттів особового складу. Пошкоджено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки та 102 укриття особового складу противника. Знищено або подавлено 317 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося чотири боєзіткнення. Ворог завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 59 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник дев'ять разів штурмував позиції наших підрозділів у бік:

Гоптівки

Нестерного

Покаляного

Анискиного

Лиману

Стариці

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив п'ять наступальних дій у бік Ківшарівки, Кутьківки та Радьківки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбивали дев'ять спроб загарбників просунутися у бік:

Лиману

Ставків

Діброви

в районах Новоселівки, Озерного й Зарічного

Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 14 спроб загарбників просунутися вперед у районах Різниківки, Закітного, Кривої Луки та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 16 ворожих штурмів у районах:

Костянтинівки

Іллінівки

Шахового

у бік Довгої Балки, Павлівки, Вільного, Кучерового Яру

П'ять боєзіткнень тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 26 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах Котлиного, Удачного та у бік:

Нового Донбасу

Білицького

Шевченка

Василівки

Світлого

Гулівого

Новопідгородного

Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбивали 13 ворожих атак у бік:

Воздвижівки

Гіркого

Чарівного

Новоселівки

На Оріхівському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нагадаємо, нині триває 1621-й день повномасштабної війни.