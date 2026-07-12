Окупант розповів, як застрелив свого командира, а потім спалив його тіло

Полонений заявив, що прийшов воювати проти України, бо йому було «цікаво подивитися, яка вона, ця війна»

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Олександрівському напрямку взяли в полон російського військовослужбовця з позивним Білорус. Як інформує «Главком», про це йдеться у відео, опублікованому на сторінці бригади.

В інтерв’ю полонений заявив, що прийшов воювати проти України, бо йому було «цікаво подивитися, яка вона, ця війна».

За його словами, це був уже другий контракт із російською армією. Під час першого контракту, як розповів сам окупант, він убив командира своєї роти.

Полонений стверджує, що після конфлікту з командиром роти відкрив по ньому вогонь з автомата. Після цього тіло вивіз, посадив в автомобіль і підпалив машину, щоб приховати сліди злочину. Однак окупанта викрили, він отримав вісім років колонії суворого режиму.

Згодом, як розповів полонений, йому запропонували підписати новий контракт і знову відправили на війну.

У 79-й бригаді наголосили, що такі історії показують, кого Росія продовжує кидати в штурми на українській землі.

Раніше полонений окупант подзвонив сестрі, а та познущалася з нього.

Нагадаємо, кандидат економічних наук із Санкт-Петербурга Сергій Драчевський, який має чотири вищих освіти, ступінь MBA (Master of Business Administration – Магістр ділового адміністрування, – ред.) у Великій Британії та досвід роботи у транснаціональних корпораціях, опинився в українському полоні. Представник російської інтелектуальної еліти став розхідним матеріалом окупаційної армії через побутові борги та кредит на BMW X6.