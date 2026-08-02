Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Президент привітав захисників неба зі святом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Президент привітав захисників неба зі святом
Президент відзначив двох Героїв України орденами «Золота Зірка»
фото: Офіс президента

Зеленський подякував усім, хто працює заради того, щоб в України були бойова авіація, ЗРК, радари і все, що потрібно для знищення ворожих цілей

У День Повітряних Сил Збройних Сил України президент Володимир Зеленський зустрівся із захисниками українського неба, привітав їх зі святом, відзначив державними нагородами, вручив вище військове звання, бойовий прапор і стрічки почесних найменувань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

«Сьогодні день вартових українського неба. День тих, хто цілодобово, хто щодня і щоночі б’ється проти російського зла, проти російських ракет і дронів, завдає ударів у відповідь, допомагає нашим воїнам на фронті і виконує завдання хоч і меншими силами, ніж є у нашого ворога, але завжди дуже достойно, часто навіть вишукано, коли наявними засобами наші Повітряні Сили досягають значних результатів, які ніхто інший у світі не робив», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Повітряні Сили є тією складовою захисту, яка багато в чому визначає перебіг сучасної війни.

«Ми не дали знищити наші Повітряні Сили та змогли розвинути їх так, що Росія регулярно втрачає свої літаки», – сказав глава держави.

Президент привітав захисників неба зі святом фото 1

Володимир Зеленський наголосив, що останньою ставкою російського очільника є масовані повітряні удари проти України. Наша бойова авіація знищує російські крилаті ракети та дрони, наші зенітники роблять усе для знищення їхньої балістики, і, коли дивізіони «петріотів» мають необхідні засоби, захисникам нашого неба це вдається. Завдяки співпраці з європейцями в Україні успішно працюють ЗРК Iris-t, Nasams, Hawk.

«Звісно, що балістика залишається проблемою, але ми забезпечили Україні захист від значної кількості крилатих ракет і збиваємо суттєво. Рівень збиття ударних дронів теж сьогодні більше 90%, і це дуже вагомий ваш результат, дуже вагомий результат України», – сказав президент.

Президент привітав захисників неба зі святом фото 2

Володимир Зеленський відзначив, що Повітряні Сили України за рекордний час опанували сучасні засоби ППО. Наші аси вже кілька років пілотують F-16 і Mirage, наші пілоти вже навчаються у Швеції, і незабаром в українському небі ми побачимо «гріпени», а також триває робота з Францією, щоб були в українському небі й «рафалі».

Президент подякував усім, хто працює заради того, щоб в України були бойова авіація, ЗРК, радари і все, що потрібно для знищення ворожих цілей.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх героїв, які віддали своє життя, щоб жила Україна, і які назавжди залишилися в небі.

Глава держави вручив відзнаку президента України «Хрест бойових заслуг» дружині загиблого полковника Олександра Довгача. Льотчик 1-го класу, командир 39-ї бригади тактичної авіації. Брав участь у звільненні Київщини й Харківщини, острова Зміїний і правобережжя Херсонщини. Здійснив сотні бойових вильотів. Завдав високоточних ударів по критично важливих ворожих об’єктах. 9 березня 2026 року в районі Часового Яру, ухилившись від ворожої ракети, скинув бомбу на ціль, але його літак уразила інша російська ракета. Олександр Довгач загинув поблизу села Маячка Краматорського району.

Президент привітав захисників неба зі святом фото 3

Президент відзначив двох Героїв України орденами «Золота Зірка». Найвищу державну нагороду отримали:

Старший сержант Дмитро Грабовський. 2 травня 2026 року із застосуванням віддаленого керування успішно вразив повітряну ціль на рекордній відстані – 750 км. Цьогоріч у березні першим у підрозділі опанував технологію дистанційного керування дронами-перехоплювачами та знищив ворожу ціль. Лише з лютого 2025 року до березня 2026 року особисто знищив більше ніж 350 повітряних цілей.

Президент привітав захисників неба зі святом фото 4

Майор Олексій Ждєд. З лютого 2022 року здійснив близько 300 бойових вильотів на винищувачах. Виконав десятки успішних авіаударів по складах, пунктах управління, логістиці й особовому складу ворога. Під час масованих російських ударів по Україні знищив понад 100 повітряних цілей. У березні під час ураження ворожих цілей його літак було пошкоджено, але Олексій Ждєд зумів здійснити посадку.

Президент також відзначив захисників нашого неба орденами Богдана Хмельницького І та ІІ ступенів, «За мужність» І–ІІІ ступенів і медаллю «Захиснику Вітчизни».

30 фото
На весь екран

Зокрема, орден Богдана Хмельницького І ступеня глава держави вручив Герою України, командувачу Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанту Анатолію Кривоножку. З 2024 року під його керівництвом знищено близько 125 тисяч повітряних цілей, зокрема понад 1800 балістичних і крилатих ракет, більше ніж 122 тисячі ударних дронів, 29 літаків та 13 вертольотів. Організував створення мережі автомобільних ділянок доріг для зльоту й посадки літаків, приймання, розгортання та захист отриманих від партнерів сучасних ЗРК, а також систему маневрових дій підрозділів ППО. Ініціатор створення інтегрованої системи виявлення повітряних цілей. У взаємодії з Міненерго шляхом створення системи мобільних резервів командувачу Повітряних Сил вдалося не допустити знищення об’єктів критичної інфраструктури й повного блекауту в Україні.

Крім того, Володимир Зеленський вручив бойовий прапор 640-му окремому зенітному кулеметному батальйону Повітряних Сил та стрічки з почесним найменуванням: 39-й бригаді тактичної авіації Повітряних Сил – «імені Героя України Олександра Довгача», 37-й окремій авіаційній ескадрильї безпілотних авіаційних комплексів Повітряних Сил – «імені княгині Ольги». Також присвоєно звання генерал-майора командувачу повітряного командування «Центр» Повітряних Сил бригадному генералу Сергію Ялишеву.

Нагадаємо, День Повітряних сил Збройних сил України щорічно відзначається в першу неділю серпня. У 2026 році ця дата припадає на 2 серпня.

Також українські льотчики невдовзі пересядуть на нові бойові літаки Gripen E – підготовка триває значно швидшими темпами, ніж очікували.

Читайте також:

Теги: авіація літак Володимир Зеленський Україна льотчик державні нагороди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

JAS 39 Gripen – шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління
Україна готується отримати нові винищувачі: Зеленський розкрив деталі
Сьогодні, 18:48
Яке релігійне свято відзначається 2 серпня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 серпня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Бійці брали участь у навчаннях НАТО в ролі умовного противника
Українці пережили культурний шок на навчаннях НАТО: перерви на каву замінили бойову підготовку
29 липня, 00:52
Новий український INGUAR-4 зможе евакуювати більшість бронемашин ЗСУ
ЗСУ отримали новий тягач, здатний витягувати бронетехніку з поля бою
27 липня, 16:33
Історик і нардеп Володимир В’ятрович: Антиукраїнські настрої – хвороба, з якою має справитися польська імунна система
Володимир Вʼятрович: «Волинь» у Польщі перетворюється на квазірелігію, аналог російського побєдобєсія
18 липня, 10:45
Це вже десяте перехоплення російського військового літака цього року, повідомили в польському міноборони
Тричі за три дні: Польща перехопила російські літаки над Балтикою
17 липня, 01:15
Президент зробив заяву про нові удари по РФ
Зеленський подякував українським військовим за удари по РФ
14 липня, 14:57
Пасажири намагалися відігнати від себе рій комарів у салоні літака
У Мілані комарі зірвали авіарейс (відео)
8 липня, 17:45
На думку В'ятровича, нинішня дискусія навколо Волинської трагедії вже виходить за межі історичної полеміки
Антиукраїнські настрої в Польщі. В'ятрович пояснив, що найгірше може статися
7 липня, 19:51

Події в Україні

У липні Росія окупувала більше території, ніж ЗСУ вдалося відвоювати – DeepState
У липні Росія окупувала більше території, ніж ЗСУ вдалося відвоювати – DeepState
Президент привітав захисників неба зі святом
Президент привітав захисників неба зі святом
Україна готується отримати нові винищувачі: Зеленський розкрив деталі
Україна готується отримати нові винищувачі: Зеленський розкрив деталі
На Полтавщині після удару РФ стався витік небезпечних хімікатів
На Полтавщині після удару РФ стався витік небезпечних хімікатів
Росія вдарила по житлових будинках у Запоріжжі: загинула людина, є поранені
Росія вдарила по житлових будинках у Запоріжжі: загинула людина, є поранені
Білорусь формує нову десантну бригаду біля кордону з Україною
Білорусь формує нову десантну бригаду біля кордону з Україною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2026
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
69K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
56K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
51K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Сьогодні, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
Вчора, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Вчора, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua