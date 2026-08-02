Обмеження на продаж дизелю в Україні: мережа АЗС зробила заяву

Ліміт у 100 літрів існує лише для продажу пального в каністри

Ліміти нібито вводять на станціях, де заправляються водії вантажівок та далекобійники

Видання Delo.ua з посиланням на власні джерела писало, що на деяких заправках в Україні починають вводити ліміти на продаж дизелю – по 100 літрів в одні руки. Мережа АЗС «Окко» спростувала обмеження на своїх станціях, повідомляє «Главком».

Так, у статті йшлося, що ліміти на продаж дизельного пального на деяких заправках коливаються від 50 до 100 літрів в одні руки. Як зазначалося, найчастіше такі обмеження вводять на станціях, де заправляються водії вантажівок та далекобійники.

Видання пояснювало, що різниця між купівлею пального у великих обсягах прямо з нафтобаз та з АЗС суттєво зменшилася, тому на заправках заправлятися стало вигідніше.

Джерела видання заявляли, що такі ліміти у 100 літрів вже ввела мережа АЗС «Окко».

На тлі цього в соцмережах «Окко» заявили, що інформація про запровадження обмежень на продаж пального для заправки автомобілів не відповідає дійсності, ліміт у 100 літрів існує лише для продажу пального в каністри.

Нагадаємо, останні тижні світовий ринок нафти знову перебуває під тиском геополітичної напруги. Загострення між США та Іраном, атаки на судноплавство у Червоному морі та ризики для Ормузької протоки вже позначилися на вартості нафти й нафтопродуктів.

Також експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар вважає, що попри нинішнє подорожчання пального, говорити про бензин по 100 грн за літр поки що передчасно. Подальша ситуація залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході та цін на європейському ринку нафтопродуктів.