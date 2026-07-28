Fire Point розкрила ціну та реальну дальність ракети «Фламінго»

Терех: Fire Point готує перші українські балістичні ракети та альтернативу Patriot

Українська компанія Fire Point виробляє близько 100 далекобійних ракет «Фламінго» на місяць, і кожна з них коштує приблизно вшестеро дешевше за американську Tomahawk. Про це в інтерв'ю розповіла генеральна директорка Fire Point Ірина Терех, пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Окрім ракет, компанія випускає дрони FP-1 і FP-2 темпом «сотні на день». За словами Терех, удари з використанням продукції Fire Point відбуваються в середньому 5–15 разів на добу, а виробництво відновлюють після паузи, спричиненої затримкою з виділенням Україні €90 млрд позики від ЄС.

Ціна й дальність «Фламінго»

Кожна ракета «Фламінго» коштує трохи менше ніж $600 тис. Для порівняння, американську Tomahawk оцінюють приблизно у $3,5 млн. «Фламінго» здатна нести 1150 кг вибухівки, чого достатньо, щоб пробивати бетонні укриття.

У червні такими ракетами вдарили по заводу військових компонентів у Чебоксарах, що розташований понад 950 км від Харкова. Як зазначила гендиректорка, фактична дальність польоту під час цього удару становила близько 1800 км – це, за її словами, один із найдовших маршрутів в історії застосування крилатих ракет.

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Дрони й масштаби виробництва

Далекобійні дрони FP-1 мають дальність понад 1600 км. Їх застосовують проти менш захищених російських нафтопереробних заводів: за оцінкою компанії, це вже зменшило виробництво пального приблизно на 20% і спричинило черги на заправках. Один такий дрон коштує від $55 тис. до $75 тис.

Нині Fire Point працює на 83 заводах в Україні та одному в Данії, а чисельність працівників зросла приблизно до 6000 – порівняно з 3500 наприкінці минулого року. Сама Терех, яка до цього вивчала архітектуру, прийшла в компанію влітку 2023 року, коли в ній працювали лише 18 осіб.

Ексгенерал Бен Годжес, який раніше командував армією США в Європі, зазначив, що це результат кількох років зусиль української сторони: тепер її зброя точно дістає вглиб Росії, оминає ППО й несе достатньо потужну бойову частину, щоб завдати ефекту.

Балістика й альтернатива Patriot

За українськими оцінками, Росія щомісяця виробляє до 70 крилатих ракет Kh-101, 25 «Калібрів» і ще близько 60 балістичних «Іскандерів-М». Fire Point тим часом розробляє перші українські балістичні ракети, запуск яких планують до кінця року.

Варіант ракети FP-7 має стати основою окремої ініціативи «Фрея» – міжнародної альтернативи американській системі ППО Patriot, у якій беруть участь Україна та дев'ять інших європейських країн. Fire Point виготовлятиме пускові установки та ракети-перехоплювачі із цільовою ціною близько $1 млн за перехоплювач; технологію сподіваються випробувати до липня наступного року.

«Ми обожнюємо Patriot», – сказала Терех, додавши, що світові виробничі потужності не встигають за попитом, а власні запаси таких ракет в України вже вичерпані.

Нагадаємо, Україна системно нарощує власний далекобійний арсенал. Паралельно з крилатими ракетами й дронами розвивається й державна балістична програма – Зеленський заявив, що ЗСУ вже почали застосовувати балістичні «Сапсан». Раніше британський Independent писав, що «Фламінго» перевершує «Томагавк» за дальністю.