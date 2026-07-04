Навіщо Путін заявив про захоплення Костянтинівки: пояснення ISW

За оцінкою ISW, щонайменше станом на 23 червня українських військовослужбовців у Костянтинівці було більше, ніж російських

В ISW вказують, що реальна ситуація на фронті відрізняється від російської риторики

Незалежні аналітики не підтверджують заяви російського керівництва про повну окупацію Костянтинівки. На їхню оцінку, повідомлення Кремля є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на формування потрібного враження серед західної аудиторії. Як інформує «Главком», про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські війська дійсно досягли окремих тактичних успіхів у районі Костянтинівки протягом останніх тижнів. Утім, це не свідчить про повне захоплення міста.

«Російські війська досягли тактичних успіхів у Костянтинівці останніми тижнями, але основна частина російської присутності в місті складається з невеликих груп диверсантів, що перемежовуються з українськими позиціями», – ідеться у звіті.

За оцінкою ISW, щонайменше станом на 23 червня українських військовослужбовців у Костянтинівці було більше, ніж російських.

Аналітики вважають, що заяви президента РФ Володимира Путіна та російського військового командування про нібито просування «по всій лінії фронту» є елементом інформаційної кампанії.

На думку ISW, її головна мета – переконати західних партнерів України, що російський наступ є незворотним, а подальша підтримка Києва не змінить ситуації.

В ISW також звернули увагу на публічну зустріч Путіна з російськими генералами, яка відбулася ввечері 3 липня.

Аналітики припускають, що час її проведення був обраний невипадково. На їхню думку, Кремль прагнув вплинути на висвітлення війни у західних медіа під час святкових вихідних з нагоди Дня незалежності США 4 липня.

В Інституті вивчення війни наголошують, що поряд із бойовими діями Росія активно використовує інформаційно-психологічні операції.

За оцінкою експертів, подібні заяви Кремля покликані формувати у міжнародної аудиторії уявлення про нібито стрімке просування російської армії, хоча незалежні оцінки ситуації на полі бою не підтверджують твердження про повний контроль над Костянтинівкою.

Напередодні Володимир Путін під час наради з російськими військовими заявив про нібито встановлення контролю над Костянтинівкою. За його словами, захоплення міста мало б відкрити російським військам шлях до Слов'янська та Краматорська.

Втім, ці заяви не підтверджують ані українські військові, ані незалежні аналітичні проєкти. За даними DeepState, лінія фронту проходить за кілька кілометрів від Костянтинівки, а бої тривають на підступах до міста. Російські війська ведуть наступальні дії в районах Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру, однак контролю над Костянтинівкою не мають.

За даними Генштабу, Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Сил оборони України. Інформація про нібито захоплення міста російськими військами, яку напередодні озвучив російський диктатор Володимир Путін, не відповідає дійсності.

«Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Військові частини та підрозділи 19 АК УВ(с) «Схід» продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього», – заявив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

Президент України Володимир Зеленський іронічно відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. Глава держави запропонував Путіну провести зустріч у місті, якщо воно справді перебуває під контролем російських військ.